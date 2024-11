Homem invade centro esportivo e mata 35 pessoas na China

O episódio ocorreu as vésperas da maior feira aeroespacial civil e militar do país, que acontece esta semana em Zhuhai - (crédito: UGC/AFP)

Um motorista avançou contra um grupo de pessoas no Centro de Esportes de Zhuhai, na China, na segunda-feira (11/11). Ao menos 35 pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (12/11) pela polícia local.

Segundo a corporação, o suspeito é um homem de 62 anos, cujo sobrenome é Fan, teria jogado um SUV até o centro esportivo atingindo pessoas que se exercitavam nas ruas internas do local. As autoridades locais descreveu o ataque como “grave e agressivo”.

Ele foi encontrado pelos policiais dentro do carro se se cortando com uma faca. “Eles o prenderam imediatamente e o enviaram a um hospital para tratamento”, afirmou a corporação. Atualmente, Fan está em coma em decorrência dos ferimentos no pescoço.

O episódio ocorreu as vésperas da maior feira aeroespacial civil e militar do país, que acontece esta semana em Zhuhai. Xi Jinping, presidente da China, solicitou que fossem feitos “todos os esforços” para tratar os feridos e “punir o agressor conforme a legislação”, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

