Trump confirma indicação de Elon Musk para cargo no governo

O presidente eleito nos Estados Unidos Donald Trump confirmou, na noite desta terça-feira (12/11), a indicação de Elon Musk para cargo no governo estadunidense. O bilionário vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) junto ao também empresário Vivek Ramaswamy.



Segundo o republicano, o novo departamento deve ser responsável por viabilizar que o novo governo "desmonte a burocracia governamental, reduza regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais", itens que, de acordo com a declaração, são essenciais para o movimento "Salve a América". Trump ainda chamou o novo setor de "Projeto Manhattan do nosso tempo".

Em setembro, antes da vitória nas eleições presidenciais, o então candidato do Partido Republicano já havia confirmado que Musk faria parte do novo governo, mas ainda sem indicar o cargo que o magnata ocuparia.

O DOGE é uma espécie de escritório fora do governo, que deve ser utilizado para aconselhar a Casa Branca nas decisões.

President Donald J. Trump announces the Department of Government Efficiency (DOGE) — headed by @elonmusk and @VivekGRamaswamy pic.twitter.com/Ya2o45qlV8