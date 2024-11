'Enem' coreano: a pressão sobre estudantes que fazem prova que pode definir a vida toda na Coreia do Sul

Hyun-min Hwang diz que muitos dos seus amigos estão fazendo diariamente a mesma refeição que planejam fazer no dia da prova - (crédito: BBC)

Oito horas, cinco provas, quatro intervalos, um dia.

O Suneung, uma espécie de Enem da Coreia do Sul, é o exame que muda a vida dos jovens sul-coreanos.

Ele determina quem vai entrar na universidade e pode afetar futuras perspectivas de emprego, rendimento e até mesmo relacionamentos.

É um rito de passagem, e faz com que o país inteiro pare.

O Suneung, abreviação em coreano para Teste de Habilidade Escolar, é realizado uma vez por ano em novembro. Neste ano, acontece nesta quinta-feira (14/11). É a única chance para os alunos mostrarem suas habilidades.

Conversamos com alguns estudantes sul-coreanos que estão se preparando para o Suneung deste ano.

Eles compartilharam suas principais dicas e estratégias para enfrentar essa verdadeira maratona de provas.

'Minha rotina diária gira em torno do Suneung'

BBC Hyun-min Hwang diz que muitos dos seus amigos estão fazendo diariamente a mesma refeição que planejam fazer no dia da prova

O Suneung tem duração de oito horas, com intervalos de 20 minutos entre a prova de cada matéria, e 50 minutos para o almoço. Cada prova dura cerca de 80 a 107 minutos, o que exige altos níveis de concentração.

Hyun-min Hwang, um jovem de 19 anos, conta que alguns de seus amigos comem a mesma refeição que planejam comer no dia do Suneung diariamente no período que antecede o exame para garantir uma boa digestão.

Esta é uma prática comum entre os estudantes, que devem levar suas próprias marmitas no dia da prova.

Os alunos são aconselhados a evitar alimentos crus, pratos apimentados e produtos à base de farinha, como pão ou macarrão.

Pais e alunos trocam dicas sobre o que comer e o que evitar em comunidades online voltadas para o exame.

Frutas como banana e maçã são recomendadas, enquanto a tangerina, que é ácida, é desaconselhada em caso de refluxo.

A proteína também é fundamental. Uma marmita bem balanceada para o Suneung geralmente inclui arroz, peixe assado, peito de frango, legumes, verduras e sopa quente, por exemplo.

"Alguns dos meus amigos acordam e vão dormir em horários específicos para se acostumar com a rotina do Suneung", conta Hwang.

"Seu corpo precisa descansar para estar pronto para se concentrar."

E você não pode se distrair com a necessidade de ir ao banheiro.

Ir ao banheiro não é realmente uma opção, pois é difícil voltar rapidamente à sala de prova. Depois de fazer vários simulados do exame, com os intervalos programados de 20 minutos, Hwang diz que aprendeu a controlar a bexiga.

Kang Jun-hee, um rapaz de 20 anos que está prestando novamente o exame, se dedicou à preparação para o Suneung neste ano. Como esta é sua segunda tentativa, ele se concentrou em criar uma rotina diária mais disciplinada.

"Da última vez que fiz o teste, não vivi de forma tão construtiva quanto poderia", admite.

Ele afirma que agora está "totalmente comprometido" com sua rotina diária para o Suneung, que envolve acordar às 6h30 todas as manhãs e ir direto para os simulados das principais matérias. A rotina foi planejada para ser "exatamente como a programação real do Suneung".

Kang não ficou satisfeito com o resultado que obteve no ano passado, e é o único entre seus amigos que está refazendo o teste. Ele diz que o isolamento pode ser difícil, enquanto seus amigos já estão aproveitando a vida universitária. Mesmo assim, ele está determinado a dar o melhor de si.

"A preparação para o Suneung nos ensina a atingir nossas metas", ele reflete.

A pressão do exame, no entanto, causa preocupação em parte da população.

Pesquisadores, professores e pais de alunos culpam o sistema de seleção por diversos problemas, desde a desigualdade social até doenças mentais.

Simulados auxiliam os estudantes

BBC Yoo-jung Kang diz que a prova pode mudar a vida de uma pessoa na Coreia do Sul

Os simulados das provas são essenciais para quem vai prestar o Suneung. Há três simulados nacionais a cada ano, e os alunos também podem fazer simulados adicionais oferecidos por cursos particulares.

Yoo-jung Kang diz que se adaptar à rotina do Suneung desta forma é uma grande ajuda.

"No começo, eu não conseguia me concentrar por longos períodos", ela conta.

"Mas depois de alguns simulados da prova, aprendi a me concentrar melhor."

Ela vem recitando um mantra para si mesma: "Não vamos ficar muito nervosos".

Conhecemos Kang, que é educada em casa (homeschooling), em um "curso preparatório" em Gangnam, em Seul. Esses "cursos intensivos" são populares na Coreia do Sul, ajudando os jovens a se prepararem para o Suneung.

As cafeterias ao redor do curso têm placas de boa sorte nas janelas — e estão repletas de estudantes fazendo revisões de última hora.

Kang está totalmente comprometida em se preparar para o Suneung. Ela acredita que "estudar é a única maneira de garantir seu futuro”.

O resultado da prova tem um peso grande. Ele define sua posição social e como você é visto pelos outros. Também influencia os relacionamentos românticos, determinando se você é considerado um parceiro adequado.

Getty Images Alguns alunos destacam a necessidade de resistência e autoconfiança

O Suneung inclui provas de cinco matérias obrigatórias: coreano, matemática, inglês, história da Coreia e estudos sociais ou ciências. Em seguida, um exame de idioma adicional opcional em francês, chinês, japonês, russo ou árabe.

Sang-won Lee, que também está prestando o exame neste ano, enfatiza a importância da resistência, de manter o ritmo e da autoconfiança.

"Sugiro fazer os simulados da prova de coreano no início da manhã", diz ele. Na verdade, ele começa no "horário exato em que o teste vai começar", pois acha que é fundamental começar bem.

"Se você achar que foi mal no primeiro teste, há uma grande chance de que isso afete seu desempenho nas provas seguintes", afirma.

Ele também destaca a necessidade de manter o foco após o almoço.

"Depois do almoço, você vai fazer a prova de inglês, que inclui uma parte de compreensão auditiva. Por isso, você precisa garantir que não vai estar com muito sono."

Um dia transformador para os jovens

BBC Roh, professor de um curso preparatório, diz que os alunos precisam acreditar em si mesmos e em suas respostas no grande dia

Jong-ho Roh, professor de um curso preparatório, trabalha com um grupo diversificado de alunos — desde aqueles que estão refazendo o exame até estudantes altamente competitivos e outros que se mudaram de áreas rurais para estudar em Seul.

"O mais importante para quem vai fazer a prova é a autoestima. Eles precisam acreditar em si mesmos e em suas respostas no dia. Ninguém pode ajudá-los quando estiverem na sala de prova", explica Roh.

Ele também enfatiza a necessidade de repetir "rotinas diárias no período que antecede o teste" — e incentiva os estudantes a fazer das 8h40, horário em que começa a prova, o momento mais produtivo do dia.

A nação inteira se mobiliza para apoiar os estudantes que vão fazer o Suneung. Policiais, bombeiros e ambulâncias ficam de prontidão no início da manhã para escoltar os alunos que estão atrasados.

Para aliviar o trânsito, muitas empresas na Coreia dos Sul aconselham os funcionários a chegarem mais tarde no dia, até mesmo o mercado de ações abre mais tarde.

Os aviões ficam parados por 35 minutos em solo durante a prova de compreensão auditiva em inglês.

Getty Images É comum que os alunos mais novos demonstrem seu apoio aos veteranos do lado de fora dos centros de testes no início da manhã

Algumas escolas fecham e são usadas como centros de teste, enquanto os alunos mais novos esperam do lado de fora dos locais de prova no início da manhã para torcer pelos veteranos com batuques de tambor e cantorias de incentivo.

Roh, como professor, oferece alguns conselhos finais aos alunos preocupados em manter a energia durante a exaustiva maratona de 8 horas.

"Eu sempre digo para sair e dar uma volta", ele sugere.

"Os alunos acham importante ficar sentado na cadeira e revisar o que aprenderam antes da prova. Mas eu diria para darem uma volta um pouco. Não há problema em dar uma volta dentro de um centro de testes. Isso vai te manter acordado."

"Especialmente para a prova de inglês, o intervalo para o almoço provavelmente vai te deixar com sono."