FBI divulga recompensa e vídeo sobre suspeito de incendiar urnas nos EUA

O FBI oferece cerca de US$ 25 mil para quem fornecer informações que levem à prisão do suspeito que incendiou três urnas eleitorais em outubro, nos estados Oregon e Washington. A agência de investigação divulgou vídeo de uma câmera de segurança nesta quarta-feira (13/11). O registro mostra um homem dirigindo até uma urna de Portland, no Oregon, e incendiando um objeto colocado sobre uma urna.

Veja o vídeo na íntegra:

A maioria da população dos estados onde ocorreram os crimes vota pelo correios ou pela cédula, em vez de realizar o procedimento pessoalmente. As autoridades apontaram que os três incêndios envolveram dispositivos incendiários improvisados e afirmaram que recuperaram material suficiente para ligar os três casos.

O primeiro caso ocorreu em 8 de outubro, em Vancouver. O FBI divulgou que a urna foi incendiada entre as 3h30 e as 4h, horário local. Em 28 de outubro, entre as 2h e as 4h da manhã, os diapositivos incendiários improvisados foram instalados em urnas de Vancouver e Portland. Greg Kimsey, auditor do Condado de Clark, disse que o incidente é um ataque direto à democracia. Crime resultou em centenas de cédulas destruídas ou danificadas, tendo sido feita a reposição aos eleitores afetados.

Segundo a descrição dos investigadores, o suspeito se trata de um homem branco, entre 30 e 40 anos, que está ficando calvo e tem o cabelo curto. Por conta da soldagem e metalurgia das bombas, acredita-se que o homem já tinha experiência. O carro foi descrito como um sedã Volvo S-60, do início de 2003 a 2004. Veículo é escuro, sem placa e logotipo da Volvo na grade frontal, tendo apenas uma placa falsa, de Washington, na parte traseira — que pode não estar mais no veículo.



