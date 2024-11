A vovó africana de roupas e óculos extravagantes que se tornou improvável ícone fashion

Uma avó de uma área rural da Zâmbia, país do sul da África, se tornou um ícone de estilo e uma sensação da internet, após investir em figurinos e brincar de se vestir com sua neta fashionista.

Margret Chola, que está na casa dos 80 anos, é conhecida mundialmente como "Legendary Glamma" (uma junção em inglês para os termos "vovó", "glamourosa" e "lendária") e é adorada por 225 mil seguidores no Instagram por suas fotografias de moda marcantes e divertidas.

"Eu me sinto diferente, me sinto nova e viva com essas roupas, de uma forma que nunca havia sentido antes", diz Chola à BBC. "Sinto que posso conquistar o mundo!"

A série quinzenal Granny Series foi criada em 2023 por sua neta, Diana Kaumba, uma estilista que vive em Nova York.

Luxury Media Zambia Margret Chola, a vovó fashionista da Zâmbia

Kaumba teve a ideia enquanto visitava a Zâmbia no segundo aniversário da morte de seu pai – a pessoa que ela diz ter inspirado sua paixão pela moda, porque ele sempre se vestia bem.

Durante essa visita, Kaumba não havia usado todas as roupas cuidadosamente escolhidas para a viagem, então perguntou à avó – ou Mbuya, na língua bemba – se ela queria experimentá-las.

"Eu não estava fazendo nada no momento, então simplesmente disse: 'OK. Se é isso que você quer fazer, vamos fazer – por que não?'", disse Chola.

"Você vai sentir minha falta quando eu morrer, e pelo menos assim você terá algo para se lembrar de mim."

Luxury Media Zambia A moda criou um vínculo entre avó e neta

Kaumba vestiu o top de sua Mbuya e um "chitenge" – um pedaço de tecido estampado enrolado na cintura. E o primeiro traje da avó foi um conjunto prateado.

"Eu achei que seria interessante vestir a Mbuya com alta costura e depois tirar fotos dela em seu habitat natural", contou Kaumba à BBC.

Esse habitat natural é uma fazenda no vilarejo de 10 Miles, ao norte da capital da Zâmbia, Lusaka.

Com frequência, dona Margret Chola é fotografada em toda sua elegância ao ar livre – muitas vezes sentada em uma cadeira de madeira sofisticada ou recostada em um sofá de couro.

Luxury Media Zambia Será que um sofá poderia ficar mais glamouroso?

Ao fundo, há construções de tijolos aparentes com telhados de zinco, campos arados, mangueiras e plantações de milho.

"Eu estava tão nervosa quando postei a primeira foto. Deixei meu telefone por 10 minutos e, nesse tempo, já tinha mil curtidas", conta Kaumba.

"Fiquei chocada. Os comentários estavam bombando, e as pessoas pediam mais."

Foi em abril de 2024 que a Granny Series realmente decolou, depois que Kaumba publicou uma série de fotos de sua avó vestindo um vestido vermelho da Adidas, vários colares dourados grandes e uma coroa brilhante com joias.

"Fiquei surpresa ao saber que tantas pessoas ao redor do mundo me amam", diz Chola, que não sabe sua idade exata porque não possui certidão de nascimento.

Luxury Media Zambia Margret Chola, que não tem certeza da sua idade, está feliz em experimentar estilos ousados.

"Eu não sabia que poderia causar tanto impacto nessa idade."

Chola posa com roupas que são uma mistura de cores vibrantes, texturas e estilos.

De uma camisa verde de futebol americano, combinada com um vestido vermelho de babados usado como saia – nas cores da bandeira da Zâmbia, em homenagem aos 60 anos de independência do país.

A um top azul, preto e verde com lantejoulas, complementado por um colar dourado em formato de cobra e uma pulseira.

E o favorito pessoal de Mbuya – jeans, uma camiseta estampada com sua imagem na frente e uma peruca loira.

"Eu nunca tinha usado jeans ou peruca antes – fiquei feliz e dancei."

Kaumba, que é estilista desde 2012, diz que sua avó tem "coragem, elegância – e arrasa em cada look".

Todos os looks refletem sua estética maximalista-chique – que celebra a alegria do excesso, combinações ecléticas, o grande e o ousado, e padrões e cores que se chocam.

No centro de tudo estão acessórios chamativos – óculos de sol ousados, chapéus oversized (grandes), colares, pulseiras, pingentes, anéis, luvas, bolsas, perucas loiras, coroas.

Essa influência, diz Kaumba, vem diretamente de sua avó, que "sempre foi uma amante de pérolas e pulseiras".

Em uma imagem especialmente divertida chamada GOAT – abreviação em inglês de greatest of all time (maior de todos os tempos) – Chola aparece com uma cabra (que é goat em inglês), adornada com as amadas pérolas.

Luxury Media Zambia Uma homenagem da neta ao amor de Margret Chola por pérolas.

Outros acessórios também refletem a personalidade e a história de Chola.

Em algumas fotos, Mbuya está segurando o rádio amado que ela carrega o dia todo e leva para a cama.

Ou ela está segurando um "ibende" – um longo bastão de madeira que, ao longo dos anos, ela usou para socar milhete, mandioca ou milho.

Ela está fumando um cachimbo ou segurando uma xícara de metal cheia de chá, e pendurado no braço da cadeira está um mbaula – um braseiro de carvão que os zambianos costumam usar para cozinhar, especialmente agora que o país sofre com severos cortes de energia.

Kooma Jnr O "ibende" representa o trabalho árduo da vida na zona rural da Zâmbia.

Kaumba espera que a Granny Series destaque que as pessoas mais velhas ainda têm muito a oferecer – e que fazer memórias juntas é uma maneira importante de "deixar pegadas para a próxima geração".

"Não os descarte, ame-os da mesma forma até o fim, porque lembre-se, um dia seremos como eles."

Como resultado das sessões de fotos de Mbuya, Kaumba já foi contratada por quatro netas que queriam estilizar suas avós, com idades entre 70 e 96 anos.

Luxury Media Zambia Quanto mais brilho de pérolas, melhor.

Já Chola espera que a Granny Series inspire as pessoas "a viverem suas vidas e não se preocuparem em ser julgadas pela sociedade".

Ela incentiva as pessoas a "sempre se perdoarem por quaisquer erros que tenham cometido. Você nunca pode mudar seu passado – mas pode mudar seu futuro".

As sessões de fotos aproximaram ainda mais neta e avó – e, por meio desse vínculo especial, Kaumba aprendeu muito mais sobre a vida frequentemente difícil de sua Mbuya.

Luxury Media Zambia Margret Chola teve que deixar a escola aos 12 ou 13 anos.

Chola foi criada pelos avós, estudou até os 12 ou 13 anos e, depois, por motivos econômicos, foi forçada a se casar com um homem na casa dos 30 anos.

Ela teve três filhos, acabou bebendo em excesso e, depois, conseguiu escapar do casamento.

Luxury Media Zambia O braseiro de carvão é algo que todos os zambianos reconhecerão atualmente, devido às quedas de energia que afligem o país no momento.

Esse trauma ainda a assombra, mas sua fama global inesperada lhe deu um novo fôlego.

"Agora sou capaz de acordar com um propósito, sabendo que pessoas ao redor do mundo gostam de me ver", diz Chola.

Penny Dale é uma jornalista freelancer, criadora de podcasts e documentários baseada em Londres