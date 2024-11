O enorme ataque da Rússia a infraestrutura de energia da Ucrânia

As sirenes de ataque aéreo soaram em todo o país durante a noite, enquanto drones e mísseis russos eram lançados de várias localidades.

A Ucrânia já enfrentou muitos ataques desse tipo, mas este foi o maior ataque coordenado desde o início de setembro.

A Rússia lançou cerca de 120 mísseis e 90 drones em um "massivo ataque combinado a todas as regiões da Ucrânia", disse o presidente Volodymyr Zelensky.

Em uma postagem no Telegram, Zelensky afirmou que Moscou estava mirando na infraestrutura energética de seu país. Ele afirmou que algumas áreas já estão sem energia e afirmou que o trabalho para restaurá-la está em andamento.

O presidente ucraniano informou que as defesas aéreas da Ucrânia destruíram mais de 140 alvos. Em apoio ao país, a Polônia anunciou que acionou sua força aérea, destacando a mobilização de aeronaves polonesas defesa ao ataque.

No sul do país, a cidade de Mykolaiv foi uma das mais atingidas, com pelo menos duas pessoas mortas e várias feridas. Em Dnipropetrovsk, dois trabalhadores ferroviários foram mortos após ataques aéreos russos contra ferrovias.

Houve também a confirmação da morte de uma mulher idosa em Lviv, no oeste da Ucrânia. Ela estava dentro de seu carro no momento do ataque e foi morta pelos fragmentos de um foguete russo.

Mais ao sul, Odessa sofreu um apagão em toda a cidade.

E na capital, Kiev, fragmentos de mísseis e drones interceptados caíram em vários lugares, mas não houve relatos de feridos. A capital está entre as três regiões sofrendo com cortes de energia.

Reuters Residentes de Kiev buscam abrigo após ataques

As consequências para a infraestrutura

A maior empresa de energia privada da Ucrânia afirmou que os recentes ataques com mísseis e drones russos causaram "danos significativos" em suas plantas de energia térmica (instalações que geram eletricidade utilizando fontes de calor, como gás ou carvão), em um comunicado divulgado nesta manhã.

A DTEK informou que este foi o oitavo grande ataque às suas instalações de energia neste ano.

A empresa afirmou que suas plantas térmicas foram alvo de mais de 190 ataques desde o início da invasão em grande escala da Rússia, em fevereiro de 2022.

Autoridades ucranianas temem que ataques como o ocorrido nesta manhã possam marcar o início de mais uma ofensiva russa coordenada para desativar elementos-chave da rede elétrica, à medida que o inverno se aproxima.

O último grande ataque à infraestrutura energética ocorreu no final de agosto. Atualmente, a Ucrânia opera com cerca de um terço a metade de sua capacidade de geração de energia pré-2022. O número exato é oficialmente confidencial.