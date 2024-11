Por que países escandinavos estão ensinando a população a se preparar para guerra?

Milhões de suecos vão começar a receber, nesta segunda-feira (18/11), um panfleto que orienta a população sobre como se preparar e lidar com a situação em caso de guerra ou outras crises inesperadas.

Intitulado "Se houver crise ou guerra", o panfleto é uma versão atualizada de uma edição distribuída há seis anos, devido ao que o governo de Estocolmo chama de piora na situação de segurança — em outras palavras, à invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. O livreto tem o dobro do tamanho da versão anterior.

A Finlândia, país vizinho, também acaba de publicar online suas novas orientações sobre "preparação para incidentes e crises".

E os noruegueses receberam recentemente um panfleto pedindo que se preparem para se virar sozinhos por uma semana em caso de condições meteorológicas extremas, guerra e outras ameaças.

Durante o verão no hemisfério norte, a agência de gestão de emergências da Dinamarca disse que estava enviando por e-mail aos adultos dinamarqueses detalhes sobre água, alimentos e medicamentos de que necessitariam para ultrapassar uma crise durante três dias.

Em uma seção detalhada sobre conflitos militares, o panfleto digital finlandês explica como o governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado, enfatizando que as autoridades da Finlândia estão "bem preparadas para a autodefesa".

A Suécia só entrou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) neste ano, decidindo, assim como a Finlândia, solicitar a adesão depois que Moscou expandiu sua guerra em 2022. A Noruega foi um membro fundador da aliança militar do Ocidente.

Diferentemente da Suécia e da Noruega, o governo de Helsinque decidiu não imprimir uma cópia das orientações para cada residência, uma vez que isso "custaria milhões", e uma versão digital poderia ser atualizada mais facilmente.

"Enviamos 2,2 milhões de cópias impressas, uma para cada domicílio na Noruega", afirmou Tore Kamfjord, responsável pela campanha de autopreparação do Departamento de Proteção e Defesa Civil da Noruega (DSB, na sigla em inglês).

sikkerhverdag.no A lista de produtos que os domicílios da Noruega devem ter inclui alimentos não perecíveis e medicamentos, inclusive comprimidos de iodo

As listas de itens que devem ser mantidos nos domicílios incluem alimentos não perecíveis — como latas de feijão, barras de cereal e macarrão — e medicamentos, incluindo comprimidos de iodo para o caso de um acidente nuclear.

Oslo distribuiu uma versão anterior do panfleto em 2018, mas Kamfjord disse que as mudanças climáticas e os eventos meteorológicos mais extremos, como inundações e deslizamentos de terra, aumentaram os riscos.

Para os suecos, a ideia de um livreto de emergência civil não é novidade. A primeira edição do "Se houver guerra" foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial, e foi atualizada durante a Guerra Fria.

Mas uma mensagem que estava no meio do livreto ganhou mais destaque: "Se a Suécia for atacada por outro país, nunca desistiremos. Todas as informações no sentido de que a resistência deve cessar são falsas".

Não faz muito tempo que a Finlândia e a Suécia ainda eram países neutros, embora sua infraestrutura e seu "sistema de defesa total" remontem à Guerra Fria.

CLAUDIO BRESCIANI/TT News Agency/AFP via Getty Images O ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, apresentou o panfleto no mês passado

O ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, afirmou em outubro que, como o contexto global havia mudado, as informações para as famílias suecas também deveriam refletir essas mudanças.

No início deste ano, ele alertou que "poderia haver uma guerra na Suécia", embora isso tenha sido visto como um toque de despertar, porque ele achava que as medidas para reconstruir essa "defesa total" estavam progredindo muito lentamente.

Devido à sua longa fronteira com a Rússia e à sua experiência de guerra com a antiga União Soviética na Segunda Guerra Mundial, a Finlândia sempre manteve um alto nível de defesa. A Suécia, no entanto, reduziu sua infraestrutura, e só nos últimos anos começou a se preparar novamente.

"Do ponto de vista finlandês, isso é um pouco estranho", afirma Ilmari Kaihko, professor de estudos de guerra na Universidade de Defesa da Suécia. "A Finlândia nunca esqueceu que a guerra é uma possibilidade, enquanto na Suécia as pessoas tiveram que ficar um pouco abaladas para entender que isso pode realmente acontecer", acrescenta Kaihko, que é finlandês.

Melissa Eve Ajosmaki, de 24 anos, é natural da Finlândia, mas estuda em Gotemburgo, na Suécia. Ela diz que ficou mais preocupada quando a guerra eclodiu na Ucrânia. "Agora estou menos preocupada, mas ainda tenho em mente o que devo fazer se houver uma guerra. Especialmente porque tenho minha família na Finlândia."

Os guias incluem instruções sobre o que fazer em caso de vários cenários — e pedem aos cidadãos que se certifiquem de que podem se virar sozinhos, pelo menos inicialmente, no caso de uma situação de crise.

Os finlandeses são questionados sobre como lidariam com a possibilidade de ficar sem energia por dias a fio com temperaturas de até -20°C no inverno.

A lista de produtos que devem ser mantidos nas suas residências também inclui comprimidos de iodo, assim como alimentos fáceis de cozinhar, rações para animais de estimação e uma fonte de fornecimento de energia reserva.

A lista sueca recomenda ter batata, repolho, cenoura e ovos, além de latas de molho à bolonhesa e sopas prontas.

O economista sueco Ingemar Gustafsson, de 67 anos, se lembra de ter recebido versões anteriores do panfleto: "Não estou tão preocupado com isso tudo, então levei isso com bastante tranquilidade. É bom termos informações sobre como devemos agir e como devemos nos preparar, mas não é que eu tenha todos esses preparativos em casa".

Uma das recomendações mais importantes é manter alimentos e água potável suficientes para 72 horas.

Mas Ilmari Kaihko questiona se isso é praticável para todos.

"Onde você guarda isso se tiver uma família grande morando em um apartamento pequeno?"