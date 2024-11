No G20, premiê britânico elogia Aliança Contra a Fome e pede fim de guerras

Em sua primeira reunião de cúpula do G20, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu nesta segunda-feira, 18, no Rio trabalhar em conjunto com os demais países para combater as mudanças climáticas, pediu o fim das guerras na Ucrânia e em Gaza e elogiou o programa Aliança contra a Fome, lançado oficialmente nesta segunda-feira pelo presidente Lula na abertura de reunião de cúpula do G20.

"Precisamos de uma liderança global renovada e resoluta para enfrentar a pobreza e a fome. A Aliança Global do presidente Lula nos ajudará a enfrentar esse desafio", disse Starmer em discurso na plenária, ressaltando que o Reino Unido estava se juntando à iniciativa.

Conflitos e mudanças climáticas estão entre os maiores desafios da economia mundial atualmente, disse o premiê britânico. "Eles destroem o crescimento econômico, minam a segurança e a oportunidade e geram migração em um nível que não podemos sustentar."

O primeiro-ministro agradeceu a Lula por colocar de volta na agenda da comunidade internacional os temas de combate à pobreza e à fome. Mas argumentou que para isso é preciso combater os conflitos no mundo. "O maior passo na luta contra a fome hoje viria da resolução de conflitos", disse ele, pedindo um cessar-fogo imediato em Gaza e o fim da guerra na Ucrânia, que está completando mil dias.

Esta é a primeira visita de um primeiro-ministro do Reino Unido ao Brasil em 12 anos. Durante o G20, ele terá um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. No discurso, Starmer disse que é grande admirador do Brasil, não só pelo futebol, mas também pela cultura brasileira e compromisso das pessoas.