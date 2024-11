Como denúncia de fraude na eleição e opositor carismático fizeram população de Moçambique sair às ruas contra rumos do país

"Há quinze anos, Moçambique era projetado pelo Fundo Monetário Internacional [FMI] como um país que, a esta altura, seria de rendimento médio. Hoje, estamos mergulhados em uma crise tremenda, sem perspectivas."

A declaração do cientista político e professor Adriano Nuvunga, diretor do Centro Para a Democracia e os Direitos Humanos (CDD), em Maputo, de certa forma resume a insatisfação dos moçambicanos que transbordou para as ruas do país nas últimas semanas.

Desde a divulgação do resultado das eleições presidenciais, em 21 outubro, milhares de pessoas têm saído em passeatas ou batido panelas de dentro de suas casas quase que diariamente.

Eles acusam as autoridades do país de fraudar o resultado que declarou como vencedor, com 70% dos votos, o candidato governista Daniel Chapo, da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido que governa o país há 50 anos, desde a independência de Portugal.

Missões de observação eleitoral, como a da União Europeia, têm pedido mais transparência do governo na divulgação dos resultados, que, segundo os observadores, tiveram "irregularidades durante a contagem".

Os atos, convocados pelo candidato opositor, que ficou em segundo nas eleições, Venâncio Mondlane, um líder evangélico do partido Podemos, têm sido reprimidos pelas forças de segurança.

Segundo organizações de defesa dos direitos humanos no país, como o CDD, mais de 50 pessoas já morreram durante os atos e milhares ficaram feridas.

Mas, além da disputa em torno dos resultados das eleições deste ano, as manifestações no terceiro maior país de língua portuguesa do mundo (depois de Brasil e Angola) têm levado às ruas uma revolta com a situação econômica do país, explica o cientista político Fidel Terenciano, diretor da ONG Instituto para o Desenvolvimento Econômico e Social (Ides).

"As manifestações apontam claramente que os níveis de descontamento social, econômico e político aumentaram em grande escala nos últimos tempos", diz Terenciano.

"As pessoas estavam à procura de uma válvula de escape para conseguirem sair à rua e contestar esses apertos que sentem em relação à vida."

Getty Images Apoiadores do opositor Venâncio Mondlane têm saído às ruas para protestar

Eleição contestada por um líder 'carismático'

Logo após a divulgação do resultado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), os moçambicanos começaram a sair às ruas.

Muitos se dizem insatisfeitos com as sucessivas gestões da Frelimo, o movimento que lutou pela Independência e encerrou o domínio de mais de 400 anos de Portugal, em 1975, na chamada "luta armada de libertação nacional".

A organização surgiu como um movimento guerrilheiro de esquerda contra o domínio português e foi fundada em 1962, na fusão de grupos políticos moçambicanos constituídos no exílio, especialmente na Tanzânia.

A Frelimo teve o apoio de países com governos antiocidente como China e a então União Soviética.

Com a independência, virou um partido político de fato, de tendência marxista, e assumiu o poder da nova nação como a única legenda.

Mas os tempos de paz nesse país que precisava se reconstruir e se firmar como nova nação duraram pouco.

No início dos anos 1980, o país passou a viver um novo conflito armado, dessa vez entre a Frelimo e a Resistência Nacional de Moçambique (Renamo), um movimento de caráter anticomunista que tinha o apoio de países vizinhos que temiam a ideologia de esquerda, como a Rodésia — atual Zimbábue — e a África do Sul, sob o regime do apartheid.

A guerra civil durou até 1992, quando foi firmado um acordo de paz e o país passou a ter um regime multipartidário.

As primeiras eleições aconteceram em 1994, com vitória da Frelimo. O movimento de esquerda foi declarado vencedor de todas as eleições seguintes, com frequentes acusações de fraudes na contagem de votos.

BBC Venâncio Mondlane não aceitou resultados do órgão eleitoral

Em todos os pleitos, Frelimo e Renamo protagonizaram a disputa. Mas, em 2024, uma nova figura surgiu: Venâncio Mondlane, um carismático líder evangélico que até pouco tempo atrás não era conhecido nacionalmente.

Segundo a CNE, Daniel Chapo, da Frelimo, foi eleito presidente com 70% dos votos. Ele seria o primeiro presidente do país nascido após a independência e tem um discurso em que pede "união".

Já Mondlane teria recebido 20% dos votos. O político é ex-membro da Renamo, mas, após desavenças internas, se filiou ao Podemos.

No Brasil, ele é simpático ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem já chamou de "homem de Deus" e "esperança do Brasil".

Segundo opositores do governo e organizações de acompanhamento eleitoral, a CNE hoje é quase totalmente controlada pela Frelimo, apesar de a oposição ter alguns representantes.

O consórcio eleitoral Mais Integridade, formado por diversos grupos da sociedade civil, faz acusações de cadastramento de eleitores fantasmas e pessoas que depositaram votos de papel mais de uma vez nas urnas.

Outro grupo de acompanha a política de Moçambique, o Centro de Integridade Pública (CIP) disse que esta eleição foi "a mais fraudulenta desde 1999 porque a Frelimo tem assumido o controle de todo o processo eleitoral".

De acordo com Adriano Nuvunga, os números da Frelimo causaram choque porque, mesmo em tempos de crescimento econômico, o partido não havia conquistado 70% dos votos.

"Isso insulta a cabeça de qualquer moçambicano. Todas eleições de Moçambique foram fraudulentas desde 1999, isso não há dúvida", diz.

Para Nuvunga, Venâncio Mondlane se tornou um fenômeno porque conseguiu romper a dicotomia entre Frelimo e Renamo que dominava o país, dando voz a uma insatisfação da população.

Mondlane tem feito as convocações pela internet e não tem aparecido publicamente, alegando temer por sua segurança depois que seu assessor e advogado foram mortos enquanto se preparavam para contestar os resultados em Maputo, capital do país. O governo negou uma ligação política com as mortes.

Getty Images População tem batido panelas contra resultado eleitoral

A oposição e as missões de observação cobram que a CNE apresente atas de boletins de urna, detalhadas por mesas de votação.

Um impasse parecido ao da Venezuela, em que o órgão eleitoral não apresentou detalhes após apontar a reeleição de Nicolás Maduro.

Em uma coletiva de imprensa, uma porta-voz da Frelimo disse que há "um movimento de tirar do poder os partidos que libertaram alguns países do continente africano, através do golpe de Estado e que pode ser o caso de Moçambique".

O partido disse que o país tem "recursos naturais que alguns países cobiçam".

Desde o início da onda de manifestações, as redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook têm sido restringidas no país, segundo o monitor de internet Netblocks. As redes de dados móveis também oscilaram.

O governo não comentou as alegações de que teria restringido deliberadamente o acesso à internet para dificultar a capacidade dos manifestantes de se coordenarem.

A BBC News Brasil tentou contato com a Frelimo e a CNE, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Em comunicado à imprensa, o governo de Moçambique disse que "reconhece o direito [de protesto] consagrado na Constituição da república e nos demais instrumentos legais, todavia deplora o envolvimento de crianças e tentativa de subversão da ordem democrática".

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que vê com preocupação a violência após eleições e recordou "o direito à liberdade de reunião e de manifestação".

Índices entre os piores do mundo

Getty Images Caminhões fazem filha na fronteira fechada entre África do Sul e Moçambique

Os protestos em Moçambique têm diminuído nos últimos dias de tamanho, mas causam impactos econômicos, como o fechamento da fronteira com a África do Sul. Isso em um país que já tem sofrido com a situação econômica.

Segundo o Banco Mundial, Moçambique experimentou um forte crescimento econômico até 2016, com uma taxa média de crescimento superior a 7%.

No entanto, crises relacionadas ao endividamento do governo, a ciclones que destruíram parte da já precária estrutura do país e a pandemia de covid-19 reverteram a redução da pobreza.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Moçambique é o 11º pior do mundo dentre 193 países.

O PIB per capita (a riqueza produzida no país divida pelo número de habitantes) é o 6º pior do mundo, segundo o Banco Mundial.

A expectativa de vida é de apenas 58,3 anos, quase 20 a menos do que o Brasil,

No índice de percepção de corrupção da ONG Transparência Internacional, o país aparece em 145 de 180 países.

Esses índices baixíssimos, segundo o cientista político Adriano Nuvunga, têm se refletido nas manifestações, onde as pessoas também levam cartazes reclamando das condições de vida no país, a falta de emprego e de oportunidades aos mais jovens.

Getty Images Dezenas de mortos já foram registrados após cenas de violência nos protestos em Moçambique

"O Estado de Moçambique está em crise financeira. Milhões de moçambicanos ficaram pobres e desempregados, especialmente os jovens. Eles não têm como projetar um futuro com alguma dignidade e, por isso, apontam o dedo para Frelimo como causador disso", justifica Nuvunga.

Moçambique possui amplos recursos naturais, incluindo fontes abundantes de água, energia, recursos minerais, pedras preciosas e depósitos de gás natural, recentemente descobertos na sua costa e explorados por empresas estrangeiras.

Há uma expectativa do Banco Mundial que esses campos de gás, quando em pleno funcionamento, possam transformar a economia do país até 2029.

Mas a população local reclama que tem visto pouco dessa riqueza ou investimento passar para a comunidade.

A localização geográfica de Moçambique também é considerada estratégica.

Quatro dos seis países com que faz fronteira não têm litoral, portanto dependem de portos moçambicanos para acesso os mercados globais

Moçambique ainda tem passado por um grave conflito desde 2017 no norte do país, na província de Cabo Delgado, uma região rica justamente em gás.

Um movimento insurgente islâmico tem tentado controlar a região, levando a uma das maiores crises de deslocamento de pessoas da África, com mais de 1 milhão de moradores locais forçados a deixar suas casas.

Em ataques violentos, dezenas de pessoas já foram decapitadas.