A trágica morte de turistas no Laos por envenenamento por metanol após festas regadas a bebida - (crédito: BBC Geral)

Para as amigas australianas Bianca Jones e Holly Bowles, essa era a primeira grande viagem explorando o mundo.

Como muitos jovens de 19 anos, elas foram atraídas pelo romantismo de fazer um mochilão pelo Sudeste Asiático - onde a comida é excelente, as pessoas são amigáveis e a paisagem é deslumbrante.

Elas “economizaram dinheiro suficiente após a escola e a universidade para fazer sua aventura no exterior, como muitos dos nossos jovens fazem”, disse o treinador do time de futebol delas, Nick Heath. “E lá foram elas.”

Em 12 de novembro, chegaram à Vang Vieng, cidade no centro do Laos.

As duas se hospedaram no popular Nana Backpacker Hostel - onde os hóspedes frequentemente recebem uma dose de bebida gratuita ao chegar. Dias depois, ambas estavam em hospitais na Tailândia.

A morte de Jones foi anunciada em 21 de novembro, e a de Bowles um dia depois. A morte de uma britânica, Simone White, de 28 anos, também foi anunciada na quinta-feira.

Elas estão entre seis turistas estrangeiros que morreram em um incidente que se acredita ser de envenenamento em massa por metanol em Vang Vieng.

Duas mulheres dinamarquesas, de 19 e 20 anos, morreram na semana passada, assim como um homem americano. Eles não foram identificados.

Ainda não está claro quantas outras pessoas adoeceram, mas uma investigação policial transnacional está em andamento sobre as mortes.

Grande parte das suspeitas recaiu sobre o albergue onde algumas das vítimas estavam hospedadas, segundo relatos. As jovens haviam tomado doses gratuitas de bebidas lá antes de sair para a noite.

O gerente do albergue negou responsabilidade, dizendo que as mesmas bebidas foram servidas a pelo menos outros 100 hóspedes naquela noite, que não relataram problemas. O gerente foi levado pela polícia para interrogatório na quinta-feira.

Heath, que falou com a mídia em nome da família de Bowles, disse que eles sabiam que foi o metanol que causou o adoecimento das jovens.

Para entender o que aconteceu, a BBC conversou com mochileiros e um diplomata sobre a área.

A cidade onde os viajantes adoeceram continua sendo um ponto de festa, apesar de esforços anteriores, com algum sucesso, para melhorar sua imagem, e que, embora o risco de envenenamento por metanol seja conhecido entre consulados e operadores de turismo, os viajantes parecem amplamente desinformados.

Famosa cidade festiva

Vang Vieng - uma pequena cidade às margens do rio Nam Song, cercada por montanhas de calcário e campos de arroz - é conhecida por sua paisagem deslumbrante.

Também é conhecida como uma cidade festiva - uma reputação que as autoridades do Laos têm tentado mudar na última década.

A quatro horas de ônibus da capital, Vientiane, há muito tempo é um ponto de parada na rota de mochileiros Banana Pancake Trail, que conecta Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã, antes de seguir para o norte até os templos antigos de Luang Prabang.

Em Vang Vieng, beliches em albergues são anunciados por menos de €10 (£8) por noite, enquanto um balde de cerveja pode custar metade disso. Drogas como maconha e cogumelos estão facilmente disponíveis e são abertamente anunciadas em cafés e restaurantes.

No início dos anos 2000 e 2010, a cidade era famosa por festas intensas e como um ponto para descer o rio local em boias. Mas, após vários turistas se ferirem ou morrerem, foram feitos esforços para melhorar os padrões de segurança.

“Para combater as mortes durante os passeios de boias pelo rio, eles demoliram vários bares à beira do rio que vendiam baldes de vodca para as pessoas que passavam flutuando”, disse um diplomata ocidental na região à BBC.

As autoridades do Laos buscaram reposicionar a cidade como um destino de ecoturismo, em vez de apenas um centro para jovens e bêbados.

"E funcionou", dizem. "Na verdade, mudou bastante na última década. Eles a limparam, está muito mais moderna do que costumava ser."

Mas, por causa disso: "Acho que pode ser muito fácil para jovens viajantes ignorarem que este ainda é um país muito pobre, com regulamentações e padrões de segurança frouxos."

O diplomata afirmou que o envenenamento por metanol – quando bebidas alcoólicas são contaminadas com um composto tóxico – é bem conhecido entre consulados e operadores de turismo.

Consulados regularmente precisam lidar com casos de turistas que adoecem devido a bebidas adulteradas, observou o diplomata.

O Sudeste Asiático é documentado como a pior região para envenenamento por metanol. Produtores locais que fazem bebidas alcoólicas baratas frequentemente não reduzem corretamente os níveis tóxicos de metanol gerados no processo.

De acordo com Médicos Sem Fronteiras (MSF), milhares de incidentes são registrados anualmente na região.

No entanto, para os turistas, a conscientização sobre álcool contaminado é baixa.

A mochileira britânica Sarisha disse ao programa Newsbeat, da BBC, que as pessoas pareciam não considerar os riscos das bebidas gratuitas quando ela estava recentemente hospedada no Nana Backpacker.

Como na maioria dos outros albergues, happy hours eram uma rotina diária no local, assim como doses gratuitas de vodcas locais como cortesia, contou ela.

"É uma cidade muito festiva", disse ela.

Medos persistentes

Turistas ainda na cidade estão tomando precauções extras após as mortes chocantes.

Na sexta-feira, Miika, 19 anos, um mochileiro finlandês hospedado em um albergue a apenas 10 minutos a pé do Nana Backpacker, disse à BBC que ele e seus amigos chegaram à cidade há dois dias. Agora, eles estavam apenas pedindo cervejas em garrafa e repensando o passeio de boia pelo rio porque doses estavam incluídas.

“Agora, porque sabemos sobre isso, realmente não queremos ir lá”, disse ele.

A britânica Natasha Moore, de 22 anos, disse à BBC que cancelou sua reserva no Nana Backpacker depois de ouvir sobre as mortes.

“É simplesmente tão assustador, eu me sinto tão sobrecarregada… parece que escapei da morte, quase como uma culpa de sobrevivente”, disse ela em um vídeo no TikTok alertando outros viajantes.

Seu grupo chegou à cidade dois dias após o envenenamento, quando “ainda estava meio abafado, ninguém realmente sabia muito sobre o que estava acontecendo”.

Ela sabia que muitos viajantes decidiram evitar a cidade e disse que havia avisos no albergue alertando para ter cuidado com as bebidas.

Ela disse que “nem consegue contar quantas bebidas gratuitas” teve durante suas viagens, mas que, em cinco noites em Vang Vieng, ela e seus amigos não tomaram bebidas gratuitas ou destilados, apenas álcool engarrafado.

“Sinto-me muito, muito triste e chateada por todos os amigos, familiares e as pessoas que ainda estão no hospital. É tão injusto, estávamos apenas tentando nos divertir”, disse ela.

“Trabalhamos duro para economizar e viajar, é uma coisa tão corajosa de se fazer, e então algo assim pode acontecer.”

Reportagem adicional por Gavin Butler, Amy Walker e Jack Gray.