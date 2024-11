Trump completa escolha para altos cargos de seu gabinete

Com sua escolhida para comandar a Agricultura, Trump completou o anúncio dos futuros ocupantes dos postos mais altos de seu futuro gabinete - (crédito: BBC)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no sábado (23), ter escolhido Brooke Rollins, uma apoiadora leal em seu primeiro mandato, como secretária da Agricultura, o último cargo a anunciar em seu futuro gabinete.

Às vésperas de voltar à Casa Branca, em janeiro, o republicano tem se apressado para nomear o círculo mais próximo que chefiará as principais agências governamentais. Seus escolhidos vão de apresentadores de TV a senadores e governadores americanos.

Rollins, de 52 anos, é a diretora-executiva da America First Policy Institute, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a agenda de Trump, que frequentemente se descreve como sua "Casa Branca à espera".

Vários nomeados por Trump têm vínculos estreitos com o grupo.

Com sua escolhida para comandar a Agricultura, Trump completou o anúncio dos futuros ocupantes dos postos mais altos de seu futuro gabinete.

Alguns cargos de menor nível ainda não foram anunciados, como os chefes da Administração de Pequenas Empresas e o Escritório de Ciência e Tecnologia.

Se for confirmada pelo Senado, Rollins chefiará uma agência de grande envergadura, com implicações importantes para os cidadãos e as empresas americanos.