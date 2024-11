Não conseguia mais ver matarem pessoas sem que nada fosse feito: o homem que luta contra a caça às bruxas na Nigéria

Igwe criou a organização Advocacy For Alleged Witches (Defesa de supostas bruxas). - (crédito: Jonathan Griffin / BBC)

Aviso: este artigo contém detalhes que alguns leitores podem achar perturbadores.

O ativista Leo Igwe está na linha de frente dos esforços para ajudar pessoas acusadas de bruxaria na Nigéria, que muitas vezes correm o risco de serem linchadas.

"Eu não podia mais suportar isso. Você sabe, ficar por aí e ver as pessoas sendo mortas aleatoriamente", diz Igwe à BBC.

Depois de concluir seu doutorado em estudos religiosos em 2017, ele estava inquieto. Havia escrito muito sobre bruxaria e estava frustrado porque o mundo acadêmico não lhe permitia desafiar essa prática de forma direta.

A BBC viu evidências de pastores pentecostais na Nigéria realizando cultos direcionados a supostas bruxas, uma prática que, segundo Igwe, não é incomum em um país onde muitos acreditam no sobrenatural.

Por isso, Igwe criou a Advocacy For Alleged Witches (que em português seria “Defesa das Supostas Bruxas”), uma organização focada em “usar a compaixão, a razão e a ciência para salvar as vidas das pessoas afetadas pela superstição”.

O trabalho de prevenção de Igwe se estende a Gana, Quênia, Malaui, Zimbábue e além.

Uma das pessoas que a organização ajudou na Nigéria é Jude, de 33 anos.

Em agosto, eles intervieram quando Jude foi acusado e agredido no estado de Benué.

Jude, um vidraceiro que também trabalha meio período em um banco, conta que estava a caminho do trabalho uma manhã quando encontrou uma criança carregando dois jarros pesados de água, o que o levou a fazer um comentário sobre a agilidade física do menino.

A criança não recebeu bem suas palavras, mas seguiu seu caminho.

Mais tarde, Jude foi seguido por uma multidão de cerca de 15 pessoas que jogaram pedras nele. Entre elas estava o menino que ele havia cumprimentado anteriormente.

"Os jovens começaram a brigar comigo, tentando me incendiar", afirma Jude.

Ele foi acusado de causar o desaparecimento do pênis do menino por meio de bruxaria, algo que é falso e o surpreendeu.

As denúncias de desaparecimento de pênis em homens são frequentes em algumas partes da África Ocidental.

Essas acusações têm sido associadas ao síndrome de Koro, uma doença mental também conhecida como síndrome de retração genital.

Trata-se de um transtorno psiquiátrico caracterizado por um medo intenso e irracional de que os órgãos genitais desapareçam ou se retraiam para dentro do corpo da vítima.

Jonathan Griffin / BBC Igwe criou a organização Advocacy For Alleged Witches (Defesa de supostas bruxas).

A provação de Jude

Jude perdeu seu emprego no banco por causa do estigma em torno da acusação de bruxaria, diz Igwe.

Um vídeo da violenta altercação que ele sofreu também começou a circular no Facebook, e foi quando Igwe e sua equipe perceberam e começaram a investigar.

"Ele [Jude] foi levado nu, você sabe, brutalizado", diz Igwe. "A primeira coisa que fizemos foi localizar o problema: onde isso está acontecendo?"

Advocacy For Alleged Witches Jude (à esquerda) se reúne regularmente com Dooyum Dominic Ingye (à direita) e outros membros da Advocacy for Alleged Witches.

No WhatsApp, Igwe é uma espécie de influenciador.

Nos últimos anos, ele criou e organizou grupos do WhatsApp para diferentes estados da Nigéria.

Esses grupos estão cheios de dezenas de cidadãos preocupados que ele chama de "defensores".

Eles compartilham vídeos e fotos virais de acusações de bruxaria e tentam intervir quando uma acusação é feita em seu território.

"Entramos em contato com ele [Jude]. Enviamos um pouco de dinheiro para que ele pudesse cuidar de seus ferimentos. Nós o reabilitamos socialmente", relata Igwe.

O grupo também se comprometeu a pagar a universidade de Jude, o que esperam que lhe proporcione um novo começo.

Muitos na Nigéria, o país mais populoso da África, acreditam em bruxas e vivem com medo delas e dos poderes diabólicos que supostamente possuem.

Problemas financeiros, doenças ou infertilidade são frequentemente atribuídos à bruxaria.

Os acusados costumam ser vulneráveis. Na maioria das vezes, são muito jovens ou muito idosos, às vezes possuem deficiências mentais ou físicas e, frequentemente, vivem na pobreza.

O problema da ignorância

De acordo com o Nigeria Watch, um site que monitora a violência no país por meio de relatos da mídia, houve oito mortes decorrentes diretamente de acusações de bruxaria em 2024.

A BBC não verificou esses números de forma independente, mas já relatou anteriormente agressões e assassinatos de pessoas acusadas de bruxaria na Nigéria e em outros lugares.

A Advocacy For Alleged Witches organizou seminários públicos em agosto para marcar o Dia Mundial de Combate à Caça às Bruxas.

"A crença na bruxaria ou no sobrenatural na Nigéria é cultural", diz Olaleye Kayode, professor sênior de Religiões Indígenas Africanas na Universidade de Ibadan.

"A crença é de que as bruxas são um dos seres sobrenaturais criados por Deus para agitar os assuntos da terra", acrescenta ele, afirmando que é a ignorância que faz com que as pessoas promovam a caça às bruxas.

Kayode atribui a caça às bruxas na Nigéria principalmente à pregação de "religiões estrangeiras", como o cristianismo e o islamismo, mas reconhece que as religiões tradicionais também "travam uma guerra" contra as bruxas.

"Essa bruxa precisa morrer"

Igwe afirma que alguns dos muitos pastores cristãos pentecostais influentes do país reforçam as superstições sobre bruxaria e a ideia de que "qualquer suposta bruxa é perigosa para a sociedade, não merece misericórdia e deve ser morta".

Embora alguns desses eventos religiosos sejam promovidos como serviços de libertação, em agosto um deles foi anunciado com o slogan "Essa bruxa deve morrer".

Advocacy for Alleged Witches As tentativas de forçar a igreja a cancelar o evento, que foi promovido com o slogan "Essa bruxa deve morrer", fracassaram.

A igreja responsável pelo evento o promoveu amplamente entre seus 20.000 seguidores nas mídias sociais.

Quando Igwe viu um outdoor no estado de Imo anunciando o evento, ele escreveu várias petições para as autoridades locais, bem como vários artigos para a mídia local, tentando cancelar o evento.

O evento foi realizado de qualquer forma, embora a Advocacy For Alleged Witches tenha enviado observadores e continue a fazer lobby contra eventos semelhantes.

A igreja responsável não respondeu à solicitação da BBC para obter sua versão.

Ninguém morreu no evento, mas a retórica "as bruxas devem morrer" que vem das igrejas pode levar ao ódio e à violência, diz Igwe.

Uma interpretação errônea

Muitas igrejas nigerianas são contra essas atitudes.

"Expulsar demônios e não matar os endemoniados foi a razão pela qual conhecemos o ministério de Jesus", diz Julius Osimen, pastor sênior da The Global Citizens Church em Lagos.

Osimen descreve qualquer pregação que incentive a caça às bruxas como uma interpretação errônea dos versículos bíblicos.

"Quando Jesus veio, ele veio com um entendimento melhor. Você não mata pessoas possuídas ou oprimidas por demônios, você simplesmente expulsa os demônios", diz ele.

O trabalho de Igwe teve um custo pessoal.

Ele diz que foi espancado três vezes por intervir em favor dos acusados de bruxaria e reconhece que sua esposa e filhos expressaram preocupação com sua segurança.

Mas o ativista diz que nada o impedirá de intervir: "Percebi que tenho que dar um passo à frente e tentar oferecer liderança.

Na Nigéria, acusar ou ameaçar acusar alguém de ser uma bruxa ou de ter o poder da bruxaria é um crime.

A pena máxima é de dois anos de prisão. No entanto, os processos e as condenações são raros.

Em 2021, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução condenando as violações de direitos humanos associadas à bruxaria, mas tais acusações persistem em grande parte da África, bem como na Índia e em Papua Nova Guiné.

"Tentar acabar com a caça às bruxas é um desafio e não devemos romantizá-la de forma alguma, tentando dizer: 'Ah, isso faz parte da nossa cultura'", diz Igwe.

"Matar nossos pais não faz parte de nossa cultura. Matar pessoas inocentes não faz parte de nossa cultura", ele argumenta.