Netanyahu diz que cessar-fogo entre Israel e Hezbollah foi acordado

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (26/11) que seu gabinete de segurança aprovará um acordo de cessar-fogo para acabar com os combates com o grupo Hezbollah no Líbano.

Pelo acordo, segundo Netanyahu, qualquer tentativa de o Hezbollah se rearmar seria uma violação do trato, e que Israel "responderá severamente" caso isso aconteça.

O líder israelense disse que alguns aliados o alertaram de que o cessar-fogo significa que Israel não poderá voltar a entrar no Líbano, caso necessário.

Netanyahu termina dizendo: "um acordo pode ser cumprido e nós o cumpriremos".

Em seu discurso, Netanyahu disse ainda que o Hezbollah não é mais o mesmo no Líbano, acrescentando que o exército de Israel matou seus comandantes.

Israel também destruiu a infraestrutura do Hezbollah e "atingiu grandes alvos", acrescentou o primeiro-ministro.

Após o anúncio, o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, pediu à comunidade internacional que "aja rapidamente" e "implemente um cessar-fogo imediato".

Mikati acrescentou que o povo de Beirute "suportou muito hoje, assim como sempre tem carregado o maior fardo por todo o Líbano".