O que se sabe sobre investigação contra Gabriel Boric, presidente do Chile, por difusão de imagens íntimas

Uma promotoria regional do Chile confirmou nesta terça-feira (26/11) que o presidente do país, Gabriel Boric, está sendo investigado pela difusão indevida de imagens íntimas.

A investigação ocorre desde setembro, mas só veio à tona ontem, segunda-feira (25/11).

"A vítima realizou uma denúncia contra o presidente da República, Gabriel Boric Font", afirmou em um vídeo Cristián Crisosto, procurador regional de Magalhães e da Antártica Chilena.

"Desde o primeiro momento, foi oferecido à vítima atenção e assistência em todas as atividades."

Crisosto afirmou que a investigação tem várias pendências, ainda não foi transformada em acusação formal e corre em sigilo.

Não há detalhes sobre a identidade da denunciante.

Na noite de segunda-feira, o advogado de Boric, Jonatan Valenzuela Saldías, publicou uma declaração defendendo a inocência do presidente e afirmando que, na verdade, o mandatário seria a vítima de "assédio sistemático via e-mail" por parte da mulher.

O advogado afirmou que Boric foi acusado não só por divulgação de imagens íntimas, mas também por assédio sexual — e rejeitou a veracidade de ambas acusações.

Saldías afirmou que a mulher autora das denúncias teria conhecido Boric durante a atuação política dele em Punta Arenas, cidade no extremo sul do Chile onde o presidente nasceu.

Entre julho de 2013 e julho de 2014, ele teria sido acossado por e-mails de uma mulher "maior de idade".

"Foram enviados 25 e-mails de diferentes endereços de e-mail pela mesma pessoa, incluindo um deles com imagens não solicitadas e não consentidas de natureza explícita", afirmou o advogado.

"Meu cliente nunca teve um relacionamento afetivo ou amigável com ela e não se comunica com ela desde julho de 2014", disse o defensor, acrescentando que estão colaborando com as autoridades.

Em 2021, durante a corrida pela presidência, que Boric acabou vencendo, uma mulher publicou nas redes sociais que teria sido abusada por ele enquanto trabalhavam juntos, em 2012, na Federação de Estudantes da Universidade do Chile (FECh).

O caso foi explorado pelo então rival de Boric, José Antonio Kast, em debates e propaganda política. Não há informações se esse caso está sendo investigado ou se está tramitando na Justiça chilena.