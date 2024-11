'Cem Anos de Solidão', 'Round 6' e outras 6 séries que chegam à TV em dezembro

Da adaptação para a televisão de um romance clássico da literatura latino-americana ao retorno do fenômeno que é Round 6, essas são as séries mais esperadas nos serviços de streaming em dezembro.

Star Wars: Skeleton Crew

Divulgação

O ator Jude Law (indicado ao Oscar por Cold Mountain) estrela como um misterioso possível cavaleiro Jedi neste mais recente spin-off — uma produção que expande um universo cinematográfico já apresentado — da franquia Star Wars.

Mas a história de aventura pertence a quatro crianças perdidas em outra galáxia tentando encontrar o caminho de volta para casa.

"Acho que é um templo Jedi perdido", diz uma delas ao tropeçar em um buraco no chão, e, antes que percebam, já estão viajando em uma nave espacial.

Elas encontram criaturas que parecem descendentes dos personagens da cantina original de Star Wars e conhecem Jod Na Nawood (interpretado por Law), que se oferece para ajudá-los a voltar à Terra.

Para os fãs de Star Wars: a série se passa na mesma linha do tempo da série The Mandalorian. Para todos os outros, a história traz ecos de filmes como Os Goonies e E.T. – O Extraterrestre.

Law comentou ao site TV Line que a série "definitivamente tem aquele clima dos anos 1980", com um grupo numa aventura recheada de fantasia.

Aparentemente, todo mundo quer trabalhar em Star Wars de alguma forma, já que os diretores da série incluem Lee Isaac Chung (de Twister), David Lowery (Meu Amigo, o Dragão) e os Daniels (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo).

Star Wars: Skeleton Crew estreia em 2 de dezembro, no Disney+

Black Doves

Divulgação

E se existisse uma série como A Diplomata, da Netflix, mas com quase todos os personagens sendo assassinos?

Este emocionante thriller político de espionagem estrelado por Keira Knightley (de Orgulho e Preconceito) é exatamente assim, o que é um grande elogio.

Knightley interpreta Helen Webb – um nome falso –, uma mulher casada com o ministro da Defesa britânico (Andrew Buchan), mas que também o espiona para uma organização mercenária de coleta de informações chamada Black Doves (Pombas Negras, em tradução livre).

Quando o amante de Helen é morto, ela se encontra em perigo, e sua chefe, interpretada com uma calma assustadora por Sarah Lancashire, chama o velho amigo de Helen, Sam (Ben Whishaw, dinâmico como sempre), para ajudá-la a se proteger.

A série foi criada e escrita por Joe Barton, o mesmo criador de Giri/Haji (2019), a sofisticada série de suspense ambientada em Tóquio e Londres, considerada uma das melhores dos últimos anos. Black Doves tem claramente a marca de Barton.

Black Doves estreia em 5 de dezembro, na Netflix

The Sticky

O título The Sticky (algo como "pegajoso") faz muito mais sentido quando você conhece a trama desta comédia, inspirada em um crime real conhecido como o Grande Roubo de Xarope de Bordo Canadense.

Em 2012, ladrões roubaram cerca de US$ 18 milhões (R$ 104 milhões) em xarope de bordo das reservas de Quebec, revendendo-o no mercado negro e causando um grande impacto na economia do produto, chamado no Canadá de maple syrup e muito utilizado em panquecas e waffles.

Sim, isso realmente aconteceu.

Nesta versão altamente fictícia, Margo Martindale (da série The Americans) interpreta a personagem inventada Ruth Landry, uma fazendeira de xarope de bordo que está prestes a perder seu negócio.

Ela se une a um criminoso de Boston (Chris Diamantopoulos) e a um segurança canadense (Guillaume Cyr) para roubar barris de xarope. Ruth vê o roubo como uma maneira de os "pequenos" do mundo se vingarem, mas, é claro, as coisas não saem como o esperado.

Jamie Lee Curtis, produtora executiva da série, faz uma participação especial.

The Sticky estreia em 6 de dezembro, no Amazon Prime Video.

Dream Productions

Dado o sucesso de Divertida Mente (2015) e sua sequência Divertida Mente 2 (2024), não era surpresa que um spin-off para a televisão fosse desenvolvido.

Dream Productions se passa entre os eventos dos dois filmes, focando em Riley e suas emoções antes da adolescência.

Isso quer dizer que a série não traz os novos personagens do segundo filme, como Ansiedade ou Tédio, mas traz de volta as emoções familiares — Alegria, Medo, Raiva e Nojo — que continuam processando as memórias de Riley todas as noites.

O conceito é único e divertido: os sonhos de Riley são produzidos por um estúdio de cinema em sua mente. Amy Poehler retorna como a voz de Alegria, junto a Tony Hale (Medo), Lewis Black (Raiva) e Liza Lapira (Nojo).

Personagens novos incluem Paula Pell como Paula Persimmon, uma diretora estressada de sonhos, e Richard Ayoade como Xeni, um pretensioso diretor de devaneios que busca fazer seu primeiro longa.

Com apenas quatro episódios, Dream Productions mantém a animação vibrante e o charme dos filmes, tornando-se um programa imperdível para os fãs de Divertida Mente.

Dream Productions estreia em 11 de dezembro, no Disney+

Cem Anos de Solidão

Gabriel Garcia Márquez sempre se recusou a permitir que seu romance de 1967, Cem Anos de Solidão, a obra-prima do realismo mágico, fosse transformado em filme.

Ele acreditava que nenhum filme poderia refletir sua narrativa extravagante, seguindo sete gerações da família Buendía na fictícia vila colombiana de Macondo.

Garcia Márquez morreu em 2014, e seus dois filhos concordaram com a produção desta minissérie, com a premissa de que um formato longo daria à história espaço para fazer justiça a ela, e com a condição de que fosse filmada na Colômbia, em espanhol.

Os espectadores decidirão se isso funciona quando a primeira metade desta série de 16 episódios chegar à Netflix este mês.

Não há grandes estrelas de língua inglesa entre o elenco e a equipe latino-americanos, o que coloca o foco na história e em seus personagens.

Os leitores do romance muito amado reconhecerão José Arcadio Buendía, que fundou Macondo, e o personagem central de seu filho, o coronel Aureliano Buendía, bem como cenas que incluem fantasmas, premonições, a introdução do gelo na cidade e Remedios, a Bela, ascendendo ao céu.

Cem Anos de Solidão estreia em 11 de dezembro na Netflix

No Good Deed

Dois grandes veteranos de sitcoms encontram um tópico sobre o qual as pessoas nunca param de falar — imóveis — nesta série, estrelada por Lisa Kudrow e Ray Romano como Paul e Lydia Morgan, um casal sem dinheiro e sem filhos que colocou sua invejável casa da década de 1920 no mercado.

Compradores em potencial frenéticos se aglomeram no bairro de Los Feliz, em Los Angeles, para competir por ela, mas há um porém.

Há um segredo assustador no passado da casa (não sabemos imediatamente o quê) com o qual os vendedores precisam lidar e os compradores teriam sorte de descobrir.

Linda Cardellini, Abbi Jacobson, O-T Fagbenle, Luke Wilson e Teyonah Parris estão entre esses compradores desesperados.

O programa foi criado por Liz Feldman, a mente por trás da comédia de humor negro Dead to Me, e promete ser igualmente excêntrico.

No Good Deed estreia em 12 de dezembro na Netflix

Dexter: Pecado Original

Esta série se recusou a permanecer morta tantas vezes que você pode se perguntar se Dexter é o serial killer que vemos na tela ou, na verdade, um vampiro.

Primeiro, houve oito temporadas da série Dexter original (2006-2013), com Michael C. Hall como um analista forense no departamento de polícia de Miami, trabalhando como um assassino de pessoas más.

Depois, houve a sequência, Dexter: New Blood (2021), e, agora, Dexter: Pecado Original, que o retrata como um jovem fazendo sua escolha de carreira dupla, no ramo forense mais assassinato.

Patrick Gibson (The OA, Sombra e Ossos) estrela como o jovem Dexter na série, ambientada em 1991.

Christian Slater é seu pai, Harry, que o ensina a matar apenas quem é mau, e Sarah Michelle Gellar é Tanya Martin, chefe de Dexter durante seu treinamento forense.

Hall narra tudo como a voz interior de Dexter, mas ele estará de volta à tela no próximo Dexter: Ressureição, uma sequência especialmente bem nomeada em andamento, e esperada para o ano que vem.

Dexter: Pecado Original estreia em 13 de dezembro no Paramount+

Round 6

Divulgação

Você não poderia ter previsto isso quando Round 6 estreou em 2021.

Mas seu enredo dinâmico de um jogo infantil em que o vencedor fica rico e todos os outros morrem e seus trajes coloridos em verde neon e rosa ajudou a aumentar a receptividade da televisão coreana no Ocidente.

Também detém ainda o recorde de programa mais assistido da Netflix de todos os tempos.

Lee Jung-jae, que ganhou o Emmy de melhor ator em drama por seu papel como o sobrevivente e vencedor na primeira temporada, retorna nesta temporada como Gi-hun.

Determinado a acabar com o jogo "de dentro", ele se inscreve novamente.

Desta vez, após cada rodada, os jogadores votam se querem continuar ou voltar para casa para uma vida de pobreza.

"Eu queria fazer a pergunta: a maioria está sempre certa?", disse o criador e diretor do programa, Hwang Dong-hyuk, ao The Hollywood Reporter.

Isso ecoa a explicação que ele deu ao Financial Times sobre o sucesso da primeira temporada.

Apesar do tema pesado de desigualdade de renda, ele afirmou: "Foi apenas um show divertido que também tinha algo que faz pensar".

Round 6 estreia em 26 de dezembro na Netflix