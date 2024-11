Elon Musk e Trump passam Ação de Graças juntos e dançam "YMCA"

Anunciado como chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental do próximo governo, Musk passou a noite ao lado de Trump - (crédito: X/Reprodução)

Elon Musk participou do jantar do Dia de Ação de Graças do presidente eleito Donald Trump, que ocorreu ontem (28/11) em Mar-a-Lago, um resort de luxo em Palm Beach, na Flórida.

Anunciado como chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental do próximo governo, Musk passou a noite ao lado de Trump. Dividiram a mesa também o filho mais novo do presidente eleito, Barron, a esposa de Trump, Melania, e a mãe de Musk, Maye Musk.

Na chegada ao hotel, o bilionário e a mãe acenaram para a multidão, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais. Já no jantar, vídeos mostram Trump e Musk sentados lado a lado, interagindo entre si.

Em determinado momento, o bilionário e o presidente eleito ouvem "YMCA", do grupo americano Village People, e balançam ao som da música, enquanto outros convidados dançavam ao fundo. A canção é a música de assinatura de Donald Trump.

