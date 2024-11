Moana 2: o que dizem os críticos sobre a sequência de uma das animações mais elogiadas da Disney

A sequência do musical animado da Disney, Moana, foi amplamente descrita pelos críticos de cinema como boa, mas não tão boa quanto o filme original de 2016.

O jornal britânico The Telegraph atribuiu quatro estrelas a esta segunda edição, que descreveu como “um vertiginoso triunfo da animação”.

A revista especializada Empire deu a mesma classificação, observando que o novo filme é "um pouco menos fresco que o original", mas "ainda é uma explosão de energia, emoção, calor e imaginação".

No entanto, o The Guardian deu apenas duas estrelas a Moana 2, dizendo que "esta sequência sem tração carece de paixão genuína."

Peter Bradshaw, o crítico do jornal, descreveu a animação como “um pedaço vazio de conteúdo digital, uma reiteração alegre de amor, riso e pertencimento feita pelo ChatGPT”.

“É bastante inofensivo, mas estranhamente carece de qualquer coisa genuinamente apaixonada ou sincera, tudo conseguido com suavidade imaculada e eficiência algorítmica”, escreveu ele.

A história original de uma garota polinésia que embarca em uma missão para seu povo foi um sucesso de bilheteria há oito anos.

Moana 2 reúne sua estrela titular, dublada por Auli'i Cravalho, e Dwayne Johnson como o semideus Maui, em uma nova jornada para resgatar outros ilhéus oprimidos pelo deus maligno Nalo.

Eles são acompanhados por uma tripulação de “marinheiros improváveis”, como Disney os descreve; especificamente o de olhos arregalados Moni (Hual?lai Chung), o mimado Loto (Rose Matafeo) e o mal-humorado fazendeiro Kele (David Fane).

"Acima da média"

Owen Gleiberman, da Variety, resumiu o filme como "uma sequência mais diligente do que inspirada que se transforma em um envolvente conto de fadas de ação".

“Moana não tem muita introspecção, mas o filme tem monstros vibrantes e uma fluidez de movimentos que mantém os olhos dançando”, disse ele.

Ele indicou que as novas músicas “não têm aquela magia de Lin-Manuel Miranda” que estava presente no original com músicas memoráveis ??como How Far I’ll Go e You’re Welcome.

“Moana 2 é um filme aceitável, uma montanha-russa infantil acima da média e uma peça de produto puro na forma que a primeira Moana conseguiu transcender em seu auge”, concluiu.

“A nova edição desgasta você no processo de conquistar seu afeto; é apenas uma maneira adequada de inspirar você a 'seguir seus sonhos', o que a tornará um sucesso das férias."

Disney Dwayne Johnson repete o papel do semideus Maui em uma nova aventura.

Tim Robey, do Telegraph, foi mais positivo sobre a "sequência emocionante e cômica com canções que envergonham o filme Wicked", também em cartaz nos cinemas brasileiros.

E completou: “Moana 2 emociona com sua musicalidade e diverte absolutamente desde o momento em que a protagonista sai da ilha, rumo a mais uma aventura em sua fiel canoa.”

Os temas musicais cativantes “envolvem habilmente as histórias interligadas: voar, mas com saudade de casa; encontre o seu caminho, mas também arrisque perdê-lo”, observou ele.

Disney

No entanto, o guia de entretenimento Radio Times disse que “a sequência colorida da Disney carece de impacto emocional”.

“A segunda parcela atrairá os fãs mais jovens, mas os pais ficarão menos envolvidos emocionalmente”, escreveu James Mottram, dando três estrelas à animação.

Tim Grierson do Screen Daily declarou que o filme "não era tão arriscado quanto sua heroína".

“O que antes parecia tão facilmente encantador nesta jovem navegadora traçando seu próprio caminho tornou-se, na segunda parte, mais complicado e forçado; É uma jornada que, frustrantemente, não leva a lugar nenhum.”

Disney

O crítico de cultura da BBC, Nicholas Barber, classificou a sequência como um esforço “sólido”, visto que o primeiro filme foi difícil de igualar.

Ele definiu a segunda parte como um “passeio precipitado na montanha-russa da Disney” que carece da alegria e da originalidade de seu antecessor.

“Dá a impressão de que há vários episódios colados, um mais maluco que o anterior.”

Uma sequência de Moana foi inicialmente considerada uma série para o Disney+, mas trazê-la para as telonas agora representa uma batalha de bilheteria com o filme recém-lançado Wicked.

Estrelado por Arianna Grande e Cynthia Erivo, Wicked arrecadou 114 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia na América do Norte.

Moana 2 também deve movimentar as bilheterias. A expectativa é que a animação da Disney arrecade entre 135 e 145 milhões de dólares neste fim de semana, segundo a Variety.

Getty Images Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson estiveram presentes durante a estreia da animação em Londres

Para a sua estreia no Reino Unido no domingo passado, a Leicester Square, no centro de Londres, foi transformada numa ilha polinésia, completa com palmeiras, uma praia e dançarinos.

Johnson recomendou que o público se sentisse à vontade para cantar junto com o filme. “Especialmente se você gosta de música, essa é a parte divertida”, disse a estrela americana, também conhecida como “the Rock”, à BBC.

Recentemente, houve polêmica gerada nas redes sociais após a estreia de Wicked, sobre se o público deveria cantar nas salas de cinema.

Para Moana 2 essa controvérsia foi encerrada. Como Maui canta: "De nada."