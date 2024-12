O 'túnel da esperança' que ajudou a salvar 400 mil pessoas na Guerra da Bósnia

As lápides brancas na colina acima de Sarajevo são uma lembrança da Guerra da Bósnia, na qual a cidade esteve sitiada durante 1.425 dias. - (crédito: Getty Images)

Uma lista improvável elaborada por circunstâncias infelizes.

“Armas, alimentos, remédios, oleodutos, cabos de alta tensão, cabos telefônicos e pessoas”, lista Edis Kolar, 49 anos, e continua.

“Soldados, civis, feridos, às vezes até os corpos dos mortos…”

“Quase tudo que poderia passar por um túnel (daquela largura e altura) passou por ele.” “Era a única porta de entrada para a Sarajevo sitiada.”

Kolar está se referindo ao túnel de Sarajevo, comumente conhecido como “o túnel da esperança”, que foi construído logo abaixo da casa de seus avós em 1993.

Foi no auge da Guerra da Bósnia, o conflito de raízes étnicas nos Balcãs na década de 1990 que custou mais de 100 mil vidas e deslocou mais 2,2 milhões de pessoas.

Getty Images As lápides brancas na colina acima de Sarajevo são uma lembrança da Guerra da Bósnia, na qual a cidade esteve sitiada durante 1.425 dias.

Durante a dissolução da Iugoslávia no início da década de 1990, a Bósnia e Herzegovina formavam a parte mais afetada do país, pois tinham a maior diversidade étnica.

Após anos de combates acirrados, envolvendo diferentes etnias que vivem na Bósnia e Herzegovina (cuja maioria dos habitantes são muçulmanos bósnios, sérvios e croatas), os países ocidentais impuseram um cessar-fogo em 1995 e a Iugoslávia deixou de existir em 1999.

Durante os quatro anos da Guerra da Bósnia, Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, estiveram sitiadas.

Foi o cerco mais longo da história europeia moderna durante o século XX, seguido pelo cerco nazista de Leningrado, de 872 dias, durante a Segunda Guerra Mundial.

O túnel, com um metro de largura, 1,7 metros de altura e quase 800 metros de comprimento, era o único meio de sobrevivência para cerca de 400 mil pessoas que viviam em Sarajevo na época. A passagem permitiu a circulação de armas, suprimentos e pessoas.

Getty Images Atualmente, os turistas só podem visitar uma réplica de 20 metros do túnel, mas o museu ainda é um dos locais mais visitados da Bósnia e Herzegovina.

Construída entre março e junho de 1993, tinha como objetivo ligar a cidade completamente isolada pelas forças sérvias ao outro lado do aeroporto de Sarajevo, área então controlada pelas Nações Unidas.

Antes de sua construção, a única rota de entrada e saída da cidade era pela pista do aeroporto, mas essa rota era muito perigosa, pois era frequentemente alvo de franco-atiradores.

Atualmente o túnel é um museu. Os turistas só podem visitar uma réplica de 20 metros de comprimento, mas ainda é um dos locais mais visitados da Bósnia e Herzegovina.

Localização perfeita

Edis Kolar tinha 18 anos quando o túnel foi construído sob sua casa.

“No início da guerra, a nossa casa foi a primeira do bairro a ser atacada porque ficava no final das zonas residenciais”, afirma.

“Era também a casa mais próxima do aeroporto e, portanto, o local mais adequado para a construção do túnel que ligaria a cidade ao chamado território livre (controlado pelos muçulmanos bósnios)”.

BBC Edis Kolar brincava no jardim onde foi construído o “túnel da esperança” quando ele era criança.

Depois que sua casa foi bombardeada pelos sérvios, Edis decidiu ingressar no exército junto com seu pai. Na ausência deles, iniciou-se a construção do túnel sob a casa.

A escavação do túnel durou pouco mais de quatro meses e quase 300 pessoas trabalharam dia e noite para concluir a construção.

BBC Uma parte da exposição no museu chama-se “Quarto da Vovó Sida” em homenagem à avó de Edis.

Os avós dele passaram toda a guerra naquela casa ao lado do túnel, explica Edis.

Eles moravam em um quarto que hoje faz parte da exposição do museu e se chama “Quarto da Vovó Sida” em homenagem à avó.

BBC A família de Kolar ainda mora junta em uma casa na mesma região de Sarajevo.

Hoje a família ainda mora junto em uma casa próxima, na mesma região, e Edis trabalha no museu de forma honorária.

“Não vejo mais a casa como o lar onde nasci”, ele me diz. “Hoje é o lugar onde vou trabalhar.”

"O túnel que não existe"

Eles também chamaram o túnel da esperança de “o túnel que não existe”, diz Midhat Karic, guia turístico do museu.

Enquanto caminhamos pela réplica do túnel, agora aberto aos turistas, Midhat fala sobre sua provação pessoal durante a guerra.

Ele conta que sua casa ficava no chamado território “livre” e que sua mãe, que sofria de câncer, teve que ser transferida para um hospital em Sarajevo durante o cerco.

“Fora da cidade tínhamos ambulatórios que só atendiam os feridos, mas qualquer intervenção médica séria tinha que ser feita na cidade”, explica.

“Então levei minha mãe para Sarajevo pelo túnel. Ela morreu alguns meses depois e levamos seu corpo para casa pelo mesmo túnel para que pudéssemos enterrá-la.”

Getty Images O túnel era sustentado por blocos de madeira e no chão havia troncos e trilhos por onde eram enviados armas, alimentos e combustível para Sarajevo.

O próprio Midhat também foi transportado pelo túnel quando foi ferido dois meses antes do fim da guerra.

“Eles me feriram no braço e na perna. Levaram-me de carro para o hospital em Sarajevo e uma das minhas talas ficou presa na parede do túnel. “Lembro-me de sentir uma dor enorme, pensei que ia perder o braço.”

“Mas descobri que tive sorte no final. “Dois dos meus colegas do exército morreram naquela ocasião, eu fui o único que sobreviveu.”

O túnel não oferecia nenhuma rota de fuga conveniente. Muitas vezes era inundado com águas subterrâneas que podiam atingir a cintura.

Era estreito, cheio de objetos, e cabos, oleodutos e instalações elétricas passavam por ele.

“Era tão estreito que tivemos que planejar cuidadosamente quem passaria pelos corredores e quando”, diz Midhat.

Getty Images O túnel também foi usado durante a guerra por Alija Izetbegovic, o primeiro presidente da Bósnia e Herzegovina, que morreu em 2000.

Mas ainda assim, durante a guerra, foi uma rota essencial, utilizada não só pelos habitantes locais, mas também por pessoas importantes como Alija Izetbegovic, o primeiro presidente da Bósnia e Herzegovina independente.

“Ele já era mais velho e quando foi para as negociações de paz sentou-se na cadeira. Colocávamos a cadeira no carrinho e a empurrávamos pelo túnel”, lembra Midhat.

Essa poltrona, coberta por uma manta xadrez verde, também faz parte da exposição do museu Túnel da Esperança.