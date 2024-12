Por que você precisa higienizar roupas de brechós antes de usar

A demanda por roupas de segunda mão e vintage aumentou muito nos últimos anos.

A moda de segunda mão é vista por muitos consumidores como uma maneira mais barata e ecológica de expandir seu guarda-roupa.

Mas, por mais que você esteja animado para usar sua próxima compra de segunda mão, é importante desinfetá-la adequadamente antes.

Isso ocorre porque as roupas podem, na verdade, ser um reservatório importante para muitas doenças infecciosas.

A pele é naturalmente revestida por milhões de bactérias, fungos e vírus, conhecidos coletivamente como o microbioma da pele. Isso significa que cada peça de roupa que usamos entra em contato direto com esses micróbios.

Muitos dos micróbios que regularmente chamam o microbioma da pele de lar incluem a bactéria Staphylococcus (que causa infecções por estafilococos), Streptococcus (a bactéria por trás do estreptococo A), fungos como Candida (a espécie de levedura que mais comumente causa aftas) e vírus como o Human papillomavirus (que causa o HPV).

O microbioma da pele de cada pessoa é adaptado exclusivamente a ela. O que é normal e inofensivo para uma pessoa pode ser causador de doenças para outra.

Risco de infecção de roupas usadas

As roupas são portadoras conhecidas de muitos patógenos causadores de doenças. Isso significa que os germes do microbioma de pele exclusivo do proprietário original da roupa ainda podem ser encontrados em roupas de segunda mão se os itens não forem limpos antes da venda.

Isso também significa que quaisquer infecções ou patógenos que eles possam ter tido quando usaram as roupas pela última vez ainda podem estar nelas.

Pesquisas descobriram que as roupas podem abrigar muitos patógenos infecciosos - inclusive germes como Staphylococcus aureus (que causa infecções na pele e no sangue), bactérias como Salmonella, E coli, norovírus e rotavírus (que podem causar febre, vômito e diarreia) e fungos que podem causar pé de atleta e micose.

Uma pesquisa sobre roupas de segunda mão especificamente, que estava sendo vendida em um mercado no Paquistão, detectou a presença de Bacillus subtilus e Staphylococcus aureus em muitas das amostras coletadas.

Essas bactérias podem causar infecções na pele e no sangue. Parasitas que podem causar infecções de pele (como dermatite e sarna) também foram encontrados em roupas de segunda mão.

Os micróbios da pele podem viver nos aminoácidos do suor, bem como no óleo sebáceo liberado pelos folículos capilares e nas proteínas das células da pele, todos os quais são depositados nas roupas quando as usamos.

Além disso, pesquisas mostram que muitos germes patogênicos - como E coli, Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes - podem sobreviver nas roupas por meses quando mantidas em temperatura ambiente.

Os germes em roupas de algodão ou de fibras mistas permaneceram vivos por até 90 dias. Porém, em tecidos de poliéster, esses germes sobreviveram por até 200 dias.

A maioria das espécies bacterianas sobreviveu melhor nos tecidos quando a umidade do ar estava alta. Isso sugere que, para minimizar o crescimento de germes, as roupas devem ser armazenadas em um ambiente seco.

Caftor/ Shutterstock Os micróbios podem sobreviver em roupas por muitos meses

Embora seja difícil dizer o quão grande é o risco de contrair uma doença por causa de roupas de segunda mão — já que nenhum estudo foi feito até o momento —, pessoas imunocomprometidas provavelmente correm o maior risco.

Se você tem um sistema imunológico debilitado, deve tomar mais cuidado antes de usar roupas compradas de segunda mão.

Como lavar adequadamente roupas de segunda mão

A maioria dos micróbios precisa de água para crescer. As áreas da pele que tendem a ficar úmidas, como as axilas, os pés e as áreas genitais, tendem a ter o maior número e a maior diversidade de espécies de micróbios.

Os tecidos que tiverem entrado em contato com essas regiões serão os mais contaminados.

Juntamente com os fluidos corporais, as roupas também podem ser contaminadas com vestígios de restos de comida. Isso também pode funcionar como uma fonte de crescimento para qualquer bactéria ou fungo presente.

É por isso que lavar roupas de segunda mão é tão importante para evitar o crescimento de germes e reduzir o risco de infecção. Um estudo sobre roupas de segunda mão contaminadas com o parasita da sarna constatou que a lavagem das roupas eliminou todos os parasitas presentes.

Recomenda-se lavar as roupas de segunda mão recém-adquiridas com detergente a uma temperatura de cerca de 60°C. Isso não apenas limpará a sujeira das roupas, mas também removerá os germes e inativará os agentes patogênicos.

A água fria não funcionará tão bem para eliminar os agentes patogênicos das roupas. Portanto, se não for possível fazer uma lavagem em alta temperatura, use um desinfetante para roupas para matar os germes presentes.

Inicialmente, você deve tentar lavar as roupas de segunda mão separadamente da roupa comum para reduzir a contaminação cruzada das roupas.

Deixar as roupas de segunda mão de molho em uma tigela separada de água quente (não fervente) com detergente antibacteriano para roupas por duas a três horas deve eliminar todos os patógenos presentes. Em seguida, lave as roupas em uma máquina comum.

Para ter ainda mais certeza de que eliminou todos os germes restantes, uma secadora de roupas quente ou um tratamento com ferro a vapor (novamente, em torno de 60°C se o tecido permitir) é altamente eficaz para matar bactérias, vírus e ovos de parasitas.

Embora muitos vendedores de roupas de segunda mão digam que lavam as roupas antes de vendê-las, nunca se pode ter certeza. Por isso, é uma boa ideia lavar todas as roupas de segunda mão que você comprar.

Provavelmente, também é uma boa ideia lavar todas as roupas novas que você comprar antes de usá-las.

*Este artigo foi publicado no site de divulgação científica e foi reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original.