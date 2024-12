Presidente de gigante da área de saúde nos EUA é assassinado no meio da rua

O diretor executivo da UnitedHealthcare — uma das maiores companhia de seguros médicos dos Estados Unidos —, Brian Thompson, 55 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (4/12), na frente de um hotel, em Manhanttan, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Thompson estava participando de uma conferência da UnitedHealthcare, quando um homem mascarado atirou contra ele diversas vezes a pouco mais de seis metros de distância. Após os disparos, o atirador fugiu em uma bicicleta. Jornais de notícias dos EUA apontam que o assassinato pode ter sido premeditado, já que foi realizado com uma arma que tinha silenciador. Testemunhas afirmaram que o suspeito usava máscara preta.

Leia também: Veja tudo o que ocorreu durante as horas de lei marcial na Coreia do Sul

Brian Thompson foi encaminhado para o Hospital Mount Sinai, baleado no peito, onde foi declarado morto. Ainda não se sabe o motivo por trás do assassinato e quem é o suspeito. O Departamento de Polícia de Nova York iniciou as buscas pelo atirador.

"Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", diz o comunicado emitido pela companhia.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

**Com informações da Agência France-Press