Terremoto atinge a Califórnia e governo chegou a temer tsunami

Mesmo sem ameaça, o órgão pede para que moradores estejam em alerta e tenham cuidado perto do mar - (crédito: Reprodução/X @NWS_NTWC)

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a costa norte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira (5/12). O abalo aconteceu próximo à cidade de Eureka por volta das 10h40 no horário local (14h40 no horário de Brasília) e o governo chegou a emitir alerta para tsunami nas regiões costeiras da Califórnia e de Oregon.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NOAA, na sigla em inglês), com base nos dados disponíveis, o alerta de tsunami já passou. Ainda assim, o órgão pede para que moradores estejam em alerta e tenham cuidado perto do mar. Nenhuma ação é necessária até segunda ordem.