Vaticano inclui evento LGBT em calendário do Jubileu 2025

O Vaticano incluiu um evento organizado por católicos LGBTQIA+ no calendário oficial do Jubileu de 2025. A peregrinação do grupo italiano La Tenda di Gionata fará parte da solenidade religiosa, em Roma, no dia 6 de setembro do próximo ano.

"Estaremos presentes em Roma, trazendo conosco nossa mensagem de inclusão, amor e fé. Será uma oportunidade extraordinária para testemunharmos juntos o valor de uma Igreja aberta a todos, sem exclusões", afirmou o grupo.

O La Tenda di Gionata é um projeto que busca acolhimento para a comunidade LGBT. "Optamos por falar da fé e dos cristãos LGBT, através de testemunhos de vida, contando as diversas experiências pastorais em curso nas diversas Igrejas e o percurso pouco conhecido dos grupos cristãos LGBT, porque acreditamos firmemente que é o momento de iniciar uma abordagem séria e discussão calma sobre estas questões", diz o grupo.

Espera-se que cerca de 33 milhões de peregrinos de todo o mundo participem do Jubileu, que é organizado a cada 25 anos pela Igreja Católica.