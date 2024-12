A técnica de Feynman, o método de estudo criado por Nobel para aprender qualquer coisa

Se a ideia de fazer um exame o deixa estressado — seja na escola, na universidade ou para conseguir uma promoção no trabalho — você não está sozinho.

Reter informações, principalmente quando se trata de temas complexos, é uma tarefa difícil, mesmo para quem tem grande inteligência e memória.

No entanto, o cientista americano e ganhador do Prêmio Nobel de física Richard Feynman (1918 –1988) criou um método simples que pode ser uma ferramenta útil para estudar quase qualquer assunto.

O físico – reconhecido por suas importantes contribuições ao campo da mecânica quântica e da física de partículas – criou a técnica de estudo para aprimorar seu próprio entendimento e depois transmitir seu conhecimento aos seus alunos.

A chave do método – que ele desenvolveu informalmente quando ainda era estudante – é trazer ideias complexas para um nível mais básico e tentar explicá-las de uma forma simples.

Em vez de memorizar conceitos, este método ajuda você a se envolver ativamente com o material de estudo, compreender totalmente as ideias e aplicá-las de forma eficaz.

Confira passo a passo como funciona o método, e veja se você consegue aplicar esta técnica nos assuntos que você tem interesse em estudar.

4 passos

Getty Images Richard Feynman já foi chamado de gênio e ridicularizado por sua abordagem considerada excêntrica da ciência

1. Escolha um conceito

Pode ser qualquer um. Macroeconomia ou economia doméstica, ou o que você quiser aprender. Química ou medicina veterinária, ou primeiro um conceito e depois outro.

Anote o tópico escolhido.

2. Ensine

Escreva tudo o que você sabe sobre o assunto como se o estivesse ensinando a uma criança. Embora pareça absurdo, esse é um passo muito importante.

Certifique-se de usar a linguagem mais simples possível do início ao fim. Ao usar apenas as palavras mais comuns, você evita se enganar pensando que — por conhecer o jargão do tópico — você entende do que está falando.

3. Volte

No passo 2, você provavelmente identificou lacunas no seu conhecimento: coisas que você esqueceu ou não conseguiu explicar.

É neste momento que você realmente começa a aprender. Volte à fonte (podem ser seus livros, notas, um podcast) e explore o que você ainda precisa entender.

E, com cada subtópico, quando você achar que está claro, tente colocá-lo no papel em termos que uma criança possa entender.

Quando você se sentir confortável com tudo que era confuso, volte à redação original e siga em frente.

4. Revise e simplifique

Leia o que você escreveu. Certifique-se mais uma vez de que não está usando jargões.

Leia em voz alta.

Se a explicação não for simples ou parecer confusa, tome-a como uma indicação de que você não está entendendo alguma coisa.

Procure criar analogias, pois elas não apenas esclarecem, mas mostram que você já domina o assunto.

O exemplo dos elásticos

Além de seu trabalho em física, Feynman é lembrado por seu entusiasmo e dom para popularizar a ciência — apesar de seu trabalho ser altamente especializado.

Ele tinha um talento natural para explicar tópicos complexos para que fossem compreensíveis para um público mais amplo.

Getty Images Feynman com sua esposa em 1965, o ano em que ganhou o Nobel de Físico

Foi assim que ele explicou, por exemplo, as propriedades dos elásticos.

"Os elásticos ou borrachas têm algumas moléculas longas, em forma de cadeia e retorcidas, e outras pequenas."

"Quando você estica o elástico, as cadeias se endireitam, mas os pequenos átomos as bombardeiam constantemente, tentando fazê-las encolher novamente. Essa é a razão da resistência em permanecerem esticadas. E esse bombardeio produz calor."

"Para testar isso, puxe um dos elásticos mais grossos entre os lábios e você sentirá a temperatura aumentar. Deixe-o voltar ao tamanho inicial e você sentirá ele esfriar."

"Sempre achei os elásticos fascinantes: pense que enquanto eles mantêm um monte de papéis juntos, esses pequenos átomos estão bombardeando perpetuamente as grandes moléculas, ano após ano."

Desvantagens

Existe alguma situação em que esse método não funciona? Ele possui alguma desvantagem em comparação com outras formas de aprendizagem?

Segundo um guia de estudos da Universidade de York, no Reino Unido, o método não é adequado para conceitos simples ou tópicos fortemente baseados na memorização.

O método também requer muito tempo e esforço considerável para aprender, compreender em profundidade e explicar com suas próprias palavras.

Mas suas vantagens são que ele aprofunda sua compreensão do tópico, ajuda a conectar ideias com experiências pessoais e ajuda a desenvolver sua capacidade de explicar ideias.