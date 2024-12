O que se sabe sobre os rebeldes que tentam cercar a capital da Síria

As forças governamentais perderam, nas últimas horas, o controle da província de Daraa, no sul, e abandonaram posições em Quneitra - (crédito: AREF TAMMAWI / AFP)

A aliança de grupos rebeldes sírios afirmou, neste sábado (7/12), que está cercando Damasco. O líder do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) orientou para os combatentes se prepararem para tomar a capital, com o objetivo de derrubar o governo do presidente Bashar al Assad.

Em contrapartida, o ministro do Interior da Síria afirmou que as forças de segurança estabeleceram um cordão "muito forte" ao redor de Damasco e que ninguém poderá passar pela linha de defesa que estão construindo.

Segundo a ONG Observatório Sirio para os Direitos Humanos (OSDH), as forças governamentais perderam, nas últimas horas, o controle da província de Daraa, no sul, e abandonaram posições em Quneitra, perto das Colinas de Golã anexadas por Israel.

Perto da cidade de Homs, os bombardeios executados pelas forças aéreas do governo e da Rússia mataram pelo menos sete civis neste sábado (7/12), durante combates para tentar conter o avanço da ofensiva.

Repercussão internacional

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, considerou "inaceitável" que o território sírio caia nas mãos de "terroristas".

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que deseja que a Síria encontre "a paz e a tranquilidade com que sonha há 13 anos".

Já o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu país "não deve se envolver" no conflito. "A Síria está uma bagunça, mas não é nossa amiga, e os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Essa luta não é nossa", afirmou.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse está atento ao aumento das hostilidades em regiões da Síria e recomendou que sejam tomadas as seguintes precauções:

Caso não esteja n a Síria , não viaje ao país; Recomenda-se aos nacionais residentes ou de passagem pel a Síria que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade. O Aeroporto Internacional de Damasco permanece aberto, mas com restrições em relação às companhias aéreas operando voos; Aos nacionais que decidam manter estadia n a Síria , recomenda-se adotar as indicações de segurança das autoridades locais e não permanecer em áreas de reconhecido risco; Não participe de aglomerações e protestos; Verifique se seu passaporte e dos demais membros de sua família possui ao menos seis (6) meses de validade; Certifique-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou sí ria ; Mantenha todos seus dados de cadastramento atualizados junto ao Setor Consular da Embaixada do Brasil em Damasco .

Com informações da AFP*