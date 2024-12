Brasil vê com preocupação crise na Síria

Membros da comunidade síria e apoiantes agitam bandeiras da oposição com a palavra "Liberdade" enquanto se reúnem para celebrar a queda do presidente sírio Bashar al-Assad - (crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP)



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, acompanha "com preocupação" a situação na Síria. Por meio de nota oficial, o Itamaraty recomenda que os brasileiros que lá estão deixem o país por conta própria. A estimativa é que existam cerca de 3.500 brasileiros vivendo em território sírio, a maioria de nascidos lá. Neste domingo, rebeldes sírios tomaram o poder e derrubaram o governo de Bashar Al-Assad cuja família domina a política há mais de meio século.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu nota, informando que acompanha a escalada de violência na Síria, e orientando os brasileiros que moram no país a procurar a Embaixada brasileira em Damasco.



"O Itamaraty insta a todos nacionais que se encontrem no país a que busquem sair da Síria", diz a nota. O Ministério das Relações Exteriores disponibilizou um telefone de emergência e recomendou que os brasileiros consultem o portal consular, com alertas e atualizações sobre a situação no país do Oriente Médio.

Em caso de emergência, o telefone de plantão da Embaixada em Damasco é: +963 933 213 438. O plantão consular do Itamaraty também permanece disponível no número +55 61 98260-0610 (inclusive WhatsApp).



Acompanhando o tema



O embaixador do Brasil em Damasco é André Luiz de Azevedo Santos. Ele e sua equipe seguem de plantão na representação brasileira na capital síria para prestar assistência também.

Em guerra civil, desde 2011, a Síria vive sob forte tensão. Porém, neste domingo (08) rebeldes anunciaram a tomada da capital e a deposição do governo do presidente Bashar Al Assad. No poder, há 24 anos, há informações que Assad e sua família deixaram o país. Ele contava com apoio da Rússia e do Irã.



Nos últimos dias, houve novos contornos à crise civil devido ao avanço dos grupos rebeldes que passaram a dominar cidades estratégicas na Síria. Ontem eles entraram nos subúrbios de Homs e avançaram ainda mais.



Segue a íntegra da nota:



O governo brasileiro acompanha, com preocupação, a escalada de hostilidades na Síria. Exorta todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção e a assegurarem a integridade da população e da infraestrutura civis.

O Brasil reitera a necessidade de pleno respeito ao direito internacional, inclusive ao direito internacional humanitário, bem como à unidade territorial síria e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Brasil apoia os esforços para solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país.

O Itamaraty, por meio da Embaixada em Damasco, permanece monitorando a situação dos brasileiros na Síria. Não há registro de nacionais entre as vítimas das hostilidades. O Itamaraty insta a todos nacionais que se encontrem no país a que busquem sair da Síria. Recomenda-se também que os brasileiros consultem o alerta, atualizado, disponível no portal consular.