Saiba quem é Luigi Mangione e entenda por que ele virou assunto na internet

Segundo o 'New York Post', Luigi Mangione, suspeito de assassinar CEO da United Healthcare, estudou ciência da computação com foco em inteligência artificial na Penn State University, parte do grupo Ivy League - (crédito: Reprodução/X/@PepMangione)





O nome de Luigi Mangione, de 26 anos, ganhou as manchetes nesta segunda-feira (9) após sua prisão como principal suspeito do assassinato de Brian Thompson, CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare. O crime, que ocorreu na quarta-feira (4) em frente a um hotel de luxo em Manhattan, Nova York, chocou o país e desencadeou uma massiva operação policial.

O crime e a perseguição

Brian Thompson, de 50 anos, foi morto a tiros em plena luz do dia, e o assassino fugiu imediatamente do local. Desde então, a polícia de Nova York mobilizou helicópteros, cães farejadores, mergulhadores e câmeras de segurança para capturar o responsável. A investigação ganhou um reforço com uma recompensa de R$ 360 mil, oferecida pelo FBI e pelas autoridades locais.

Mangione foi detido em Altoona, na Pensilvânia, cerca de 300 km de Nova York, dentro de uma unidade do McDonald’s. A captura foi possível após a uma denúncia anônima de uma pessoa que o reconheceu pelas imagens divulgadas pelas autoridades. Durante a prisão, ele portava uma arma semelhante à usada no crime, e a polícia acredita que ela tenha sido fabricada com uma impressora 3D.

Quem é Luigi Mangione?

Mangione tem um histórico que contrasta fortemente com os eventos recentes. Segundo o jornal New York Post, ele foi orador de sua turma no Ensino Médio e estudou ciência da computação com foco em inteligência artificial na prestigiada Penn State University, parte do grupo Ivy League. Atualmente, segundo seu perfil no LinkedIn, ele reside em Honolulu, no Havaí, e trabalha como engenheiro de dados para uma empresa automotiva na Califórnia.

Nas redes sociais, Mangione demonstrava interesse em manifestos extremistas, incluindo o de Ted Kaczynski, conhecido como o "Unabomber". Kaczynski era um matemático brilhante que promoveu uma campanha de terror contra a tecnologia e o progresso industrial nos EUA, deixando mortos e feridos antes de ser capturado.

O manifesto e a motivação

De acordo com informações reveladas ao jornal The New York Times, Mangione escreveu um manifesto crítico ao sistema de saúde americano, especialmente os planos de saúde privados. Este detalhe levanta a hipótese de que o crime tenha sido motivado por insatisfação política e social, semelhante à ideologia defendida por Kaczynski.

A fuga e as investigações

A suposta fuga de Mangione após o crime envolveu uma logística complexa. Investigações indicam que ele pode ter deixado Nova York de ônibus, e uma mochila suspeita foi encontrada no Central Park dois dias após o assassinato. A polícia não revelou o conteúdo da bolsa, mas acredita-se que ela possa conter pistas importantes sobre o caso.

Repercussão

O caso gerou enorme repercussão na internet e nos meios de comunicação, com debates sobre as possíveis motivações de Mangione, seu histórico acadêmico de destaque e sua ligação com ideologias extremistas. Até mesmo as fotos de Luigi sem camisa e sua sexualidade se tornaram assunto entre os internautas.

Luigi Mangione’s sexuality has become a topic of discussion online, with many internet users speculating that he may be bisexual. pic.twitter.com/ujELVe3X79

Luigi Mangione, de 26 anos, foi PRESO sob suspeita de ASS4SSINAR o CEO da multinacional americana UnitedHealthcare. (New York Post) pic.twitter.com/JJ98fmJA2P — POPTime (@siteptbr) December 9, 2024

Luigi Mangione.

Suspected gunman in the United Healthcare CEO shooting. pic.twitter.com/HWXF3mCVWG

