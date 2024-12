Estreia de brasileiro, Hamilton na Ferrari e outras novidades da F1 em 2025

O piloto britânico Lewis Hamilton saiu do 16º lugar no grid de largada para terminar em quarto, na sua última corrida pela Mercedes, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. - (crédito: Getty Images)

Com número recorde de Grandes Prêmios (24), a temporada de Fórmula 1 de 2024 chegou ao fim, com Max Verstappen campeão pela quarta vez e a McLaren campeã de construtores, pela primeira vez desde 1998.

Agora, as atenções se voltam para a temporada de 2025, o 75º aniversário do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Grandes nomes estão se mudando para equipes rivais e fortes novatos estão se juntando ao grid de largada.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 neste ano, é uma das novidades, após ser contratado pela equipe Sauber para disputar a Fórmula 1 em 2025. Ele será o primeiro brasileiro na categoria desde a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017.

O que mais podemos esperar de novo para o próximo ano?

Quando Hamilton vai para a Ferrari?

A notícia de que Lewis Hamilton assinou um contrato plurianual com a Ferrari foi publicada antes mesmo do início da temporada de 2024. Por isso, a expectativa para ver finalmente o heptacampeão mundial no carro vermelho já está nas alturas.

Depois de 12 anos e seis títulos individuais com a Mercedes, Hamilton — que completa 40 anos em janeiro — está deixando a equipe para se juntar a Charles Leclerc na escuderia italiana.

O piloto britânico irá se exibir pela primeira vez dirigindo uma Ferrari na pré-temporada de testes no Bahrein, entre 26 e 28 de fevereiro — antes do GP de abertura na Austrália, de 14 a 16 de março.

O que acontece com a Red Bull?

Em junho, Sergio Pérez assinou um novo contrato de dois anos com a equipe Red Bull. O contrato é válido até 2026, o que não impediu de surgirem especulações sobre seu futuro.

O piloto mexicano terminou a temporada em oitavo lugar, 285 pontos atrás do campeão, o seu colega de equipe Max Verstappen.

O diretor da equipe, Christian Horner, declarou para o canal Sky Sports, antes do último GP do ano, que eles iriam se "sentar durante a semana e analisar a temporada".

Rumores indicam que o piloto japonês Yuki Tsunoda ou o neozelandês Liam Lawson poderiam substituir Pérez na Red Bull, enquanto o piloto reserva, o argelino Isack Hadjar, seria promovido da F2 para a escuderia.

De Bortoleto a Antonelli – quem são os novos pilotos?

Getty Images Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman foram companheiros de equipe na escuderia Prema Racing na Fórmula 2, em 2024.

Depois de substituir de forma impressionante o piloto Carlos Sainz, da Ferrari, na Arábia Saudita, Oliver Bearman ganha um lugar definitivo na equipe Haas, onde ele também substituiu Kevin Magnussen em duas oportunidades.

O piloto britânico de 19 anos ganhou sete pontos nas suas três participações em 2024. Ele será o quarto piloto do país no grid em 2025, ao lado de Hamilton, George Russell e Lando Norris.

Já a Mercedes decidiu por um novato ao indicar Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, para substituir Hamilton. O italiano foi promovido depois de uma única temporada na Fórmula 2.

Também chega ao grid no próximo ano o australiano Jack Doohan, de 21 anos. Ele é filho do pentacampeão mundial de MotoGP Mick Doohan e fez sua estreia pela equipe Alpine no GP final da temporada, em Abu Dhabi.

Já o brasileiro campeão da F2, Gabriel Bortoleto, de 20 anos de idade, foi contratado pela Sauber na última temporada da equipe, antes de se tornar Audi.

Sainz e o novo desafio na Williams

Com a chegada de Hamilton e com Leclerc assinando uma longa extensão do seu contrato em janeiro, Carlos Sainz saiu em busca de uma nova equipe, depois de quatro temporadas na Ferrari.

O piloto espanhol conseguiu as quatro vitórias da sua carreira na escuderia italiana, incluindo as duas deste ano, nos GPs da Austrália e do México. Mas, com a Mercedes trazendo Antonelli e a Red Bull, a princípio, permanecendo com Pérez até o final de 2026, suas opções para conseguir um espaço nas equipes de ponta ficaram limitadas.

Mas o convincente chefe de equipe James Vowles conseguiu levar Sainz para a Williams — um desafio que o piloto de 30 anos declarou que irá "abraçar com entusiasmo e positividade".

Existem mudanças para o calendário de 2025?

Getty Images Oscar Piastri, da McLaren, nasceu perto de Albert Park, em Melbourne, local do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1.

Os fãs da Fórmula 1 podem aguardar mais um calendário de 24 GPs, mas existem duas novidades na temporada de 2025.

A Austrália retorna à sua posição tradicional no calendário, com a primeira corrida do ano. Os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita passam a ser disputados em abril, devido ao mês sagrado do Ramadã.

O calendário terá nove meses e termina em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 7 de dezembro.

O circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, irá receber sua primeira corrida desde 2023. Ao lado dele, estarão os circuitos de Xangai, na China, Miami e Austin (EUA), Interlagos, em São Paulo, e o Catar, como parte dos eventos do ano que vem.

Já o Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort, será realizado pela penúltima vez. O evento deixa de constar do calendário da F1 após 2026.

Quando a nova pintura dos carros será revelada?

O ano de 2025 marca o 75º aniversário da Fórmula 1. Por isso, todos os carros irão se reunir para um evento especial de lançamento, com duas horas de duração, no dia 18 de fevereiro.

Os torcedores irão se reunir na Arena O2, em Londres, às 20 horas (hora local), para assistir a todas as 10 equipes mostrarem juntas a pintura dos seus carros para 2025. É uma inovação em relação às habituais exibições individuais.

Mas o que mais poderemos ver dos carros novos, além da pintura, permanece um mistério.