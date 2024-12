Por que preço do café é o maior da história

Se você está achando que o café está caro, prepare o bolso: ele pode aumentar ainda mais.

O preço do café nos mercados internacionais de commodities atingiu seu nível mais alto já registrado.

Nesta terça-feira (10/12), o preço dos grãos de café arábica, que é a maior parte da produção global, ultrapassou US$ 3,44 a libra (0,45 kg), tendo aumentado mais de 80% este ano. O custo dos grãos de robusta, enquanto isso, atingiu o pico em setembro.

Isso ocorre porque os comerciantes de café esperam que as safras diminuam depois que os dois maiores produtores do mundo, Brasil e Vietnã, foram atingidos por fenômenos climáticos extremos, como secas e inundações. Enquanto isso, a popularidade da bebida continua a crescer.

Um especialista disse à BBC que as marcas de café pretendiam aumentar os preços em 2025.

Embora nos últimos anos as principais indústrias que processam café tenham conseguido absorver os aumentos de preços para manter os clientes e a participação de mercado, parece que isso está prestes a mudar, de acordo com Vinh Nguyen, o presidente-executivo da Tuan Loc Commodities.

"Marcas como JDE Peet, Nestlé e todas essas, [anteriormente] absorveram o impacto da alta de preços da matéria-prima", disse ele.

"Mas agora elas estão quase em um ponto de inflexão. Muitas delas estão pensando em um aumento de preço nos supermercados no [primeiro trimestre] de 2025."

Em um evento para investidores em novembro, um alto executivo da Nestlé disse que a indústria do café estava enfrentando "tempos difíceis", admitindo que sua empresa teria que ajustar seus preços e tamanhos de embalagem.

"Não somos imunes ao preço do café, longe disso", disse David Rennie, chefe de marcas de café da Nestlé.

BBC

Seca e chuva forte

O último recorde de alta para o café havia sido em 1977, após uma geada incomum devastar plantações no Brasil.

"Preocupações com a safra de 2025 no Brasil são o principal motivador", diz Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank.

"O país sofreu sua pior seca em 70 anos durante agosto e setembro, seguida por fortes chuvas em outubro, aumentando os temores de que a safra possa fracassar."

Getty Images Plantações de café são muito sensíveis às variações climáticas inesperadas

E não foram apenas as plantações de café brasileiras, que produzem principalmente grãos arábica, que foram prejudicadas pelo mau tempo.

Os suprimentos de robusta também devem diminuir depois que as plantações no Vietnã, o maior produtor dessa variedade, também enfrentaram seca e chuvas fortes.

O café é a segunda commodity mais negociada do mundo em volume, depois do petróleo bruto.

E sua popularidade está aumentando — o consumo na China, por exemplo, mais que dobrou na última década.

"A demanda pela commodity continua alta, enquanto os estoques mantidos por produtores e empresas de processamento estão baixos", diz Fernanda Okada, analista de preços de café da S&P Global Commodity Insights.

"A tendência de alta nos preços do café deve persistir por algum tempo", acrescenta.