O que se sabe sobre ataques de Israel contra Marinha da Síria, segundo checagem da BBC

Israel confirmou que realizou ataques à frota naval da Síria.

A BBC analisou vídeos mostrando explosões no porto de Latakia, na Síria, com filmagens que parecem mostrar danos extensos a navios e partes do porto.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR, na sigla em inglês), sediado no Reino Unido, diz que documentou mais de 310 ataques das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) desde a queda do regime de Bashar al-Assad no domingo.

Aviões de guerra israelenses também supostamente realizaram centenas de ataques aéreos na Síria, incluindo na capital, Damasco.

Em uma declaração, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que as IDF tinham como objetivo "destruir capacidades estratégicas que ameaçam o Estado de Israel".

Ele acrescentou que a operação para destruir a frota síria foi um "grande sucesso".

Em uma mensagem de vídeo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ao grupo rebelde sírio que depôs Assad, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que Israel "responderia com força" se permitissem que o Irã "se restabelecesse na Síria" — em referência à influência que o governo iraniano tinha sobre o país anteriormente.

Enquanto isso, as IDF confirmaram que têm tropas operando em território sírio além da zona de amortecimento desmilitarizada entre a Síria e as Colinas de Golã ocupadas por Israel.

Ele acrescentou que seus ataques foram para evitar que armas caíssem "nas mãos de extremistas" enquanto a Síria transita para uma era pós-Assad.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos relatou que os ataques abrangeram Alepo, Damasco e Hama, com mais de 60 ocorrendo durante a noite entre segunda e terça-feira (10/12).

Os ataques atingiram instalações militares do Exército sírio, incluindo armazéns de armas, depósitos de munição, aeroportos, bases navais e centros de pesquisa.

Relatos dizem que muitas das instalações atingidas não foram apenas danificadas, mas completamente destruídas.

Rami Abdul Rahman, o fundador do Observatório, descreveu o impacto dos ataques como destruindo "todas as capacidades do Exército sírio" e disse que "terras sírias estão sendo violadas".

Getty Images O ministro da defesa de Israel disse que a frota síria foi atacada durante a noite

Colinas de Golã

O porta-voz da FDI, Nadav Shoshani BBCA reconheceu que suas tropas entraram em território sírio, mas disse à BBC que os relatos de tanques se aproximando de Damasco eram "falsos".

Shoshani afirmou também que algumas tropas estavam estacionadas dentro da Área de Separação que faz fronteira com as Colinas de Golã ocupadas por Israel "e depois, alguns pontos adicionais".

"Quando dizemos alguns pontos adicionais, estamos falando da Área de Separação, ou da área da zona tampão [uma faixa neutra] nas proximidades", afirmou à BBC.

A BBC Verify geolocalizou uma imagem de um soldado das IDF parado a pouco mais de meio quilômetro além da zona tampão desmilitarizada nas Colinas de Golã, dentro da Síria, em uma encosta perto da vila de Kwdana.

Na segunda-feira, o exército israelense divulgou fotos de suas tropas que cruzaram das Colinas de Golã ocupadas por Israel para a zona tampão desmilitarizada na Síria, onde as forças de paz da ONU estão baseadas.

A tomada de posições sírias pelas IDF na zona de amortecimento foi uma "posição defensiva temporária até que um acordo adequado seja encontrado", disse o primeiro-ministro israelense na segunda-feira.

"Se pudermos estabelecer relações de vizinhança e relações pacíficas com as novas forças que surgem na Síria, esse é o nosso desejo. Mas do contrário, faremos o que for preciso para defender o Estado de Israel e a fronteira de Israel", disse ele na segunda-feira.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia condenou a entrada de Israel na zona de amortecimento, acusando de uma "mentalidade de ocupação" durante um "período sensível, quando surgiu a possibilidade de alcançar a paz e a estabilidade que o povo sírio deseja há muitos anos".

Esta zona de amortecimento, também conhecida como Área de Separação, foi criada como parte do acordo de cessar-fogo de Israel com a Síria em 1974 para manter as forças israelenses e sírias separadas, após a ocupação anterior das Colinas de Golã por Israel.

Israel anexou unilateralmente o Golã em 1981. O movimento não foi reconhecido internacionalmente, embora os EUA o tenham feito unilateralmente em 2019.

Questionado sobre os ataques das IDF na noite de segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que Israel estava preocupado apenas em defender seus cidadãos.

"É por isso que atacamos sistemas de armas estratégicas como, por exemplo, armas químicas restantes ou mísseis e foguetes de longo alcance para que não caiam nas mãos de extremistas", disse ele.

Na segunda-feira, o órgão de vigilância química da ONU alerta as autoridades na Síria para garantir que os estoques suspeitos de armas químicas estejam seguros.

Não se sabe onde ou quantas armas químicas a Síria tem, mas acredita-se que o ex-presidente Assad manteve estoques.

Os ataques de Israel acontecem depois que rebeldes sírios tomaram controle da capital, Damasco, e derrubaram o regime de Assad no fim de semana. Ele e seu pai estavam no poder no país desde 1971.

Forças lideradas pelo grupo de oposição islâmico HTS entraram em Damasco nas primeiras horas de domingo, antes de aparecerem na televisão estatal para declarar que a Síria estava agora "livre".

