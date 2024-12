OVNIs ou drones? FBI investiga avistamentos misteriosos em Nova Jersey

Objetos voadores nos céus de Nova Jersey, nos Estados Unidos, viraram assunto da Presidência dos EUA. As aparições, que se assemelham a drones, foram registradas em diversos pontos do estado e estão sendo investigadas pela Marinha e pelo FBI, a Polícia Federal norte-americana. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o presidente Joe Biden acompanha as apurações.

Questionada se o governo federal acredita que a tecnologia seja controlada por outros países, Jean-Pierre disse que a Casa Branca considera esta possibilidade. É investigado também se tratam-se de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados), que passaram a ser conhecidos como Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês).

Os fenômenos começaram a ser avistados em 18 de novembro, segundo a Agência Nacional de Aviação, mas se intensificaram nos últimso dias. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, anunciou que dezenas de pessoas reportaram avistamentos ao governo só no domingo (8/12). Os supostos drones foram observados inclusive sobre o campo de golfe do presidente eleito Donald Trump em Besminster.

Conduzindo sua investigação, o FBI pede à população que compartilhe informações sobre os fenômenos. Segundo relatos publicados no X (antigo Twitter), os supostos drones têm o tamanho de carros e voam perto de lagos.

Time lapse video of the New Jersey drones the other night pic.twitter.com/SaoSUdo9i5 December 11, 2024

Para o senador Jon Bramnick, Nova Jersey deveria decretar situação de emergência e "banir todos os drones até que o público receba uma explicação sobre esses múltiplos avistamentos".

O membro da Câmara de Representantes dos Estados Unidos Jeff Van Drew afirmou à Fox News que os fenômenos "não são assustadores somente para os moradores", mas para todo o país. "Não há transparência com o público, e a falta de comunicação é inaceitável", alegou.