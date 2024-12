Trump é eleito 'pessoa do ano' pela revista 'Time' pela segunda vez

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado "pessoa do ano" pela Time, uma das revistas mais conhecidas do mundo. Essa é a segunda vez que o republicano conquista o título.

A reportagem destaca o "renascimento político" de Trump e o elege como "o homem mais poderoso do mundo". Segundo o texto, o primeiro mandato do presidente americano terminou em "desgraça", por conta das diversas tentativas de anular os resultados das eleições de 2020, "culminando no ataque ao Capitólio dos EUA".

"Ele foi rejeitado pela maioria dos oficiais do partido quando anunciou sua candidatura no fim de 2022 em meio a várias investigações criminais. Pouco mais de um ano depois, Trump limpou o campo republicano, conquistando uma das primárias presidenciais mais disputadas da história", diz um trecho.

Durante a entrevista, o presidente dos EUA afirma ter uma explicação para sua improvável "ressureição", chamando de "72 dias de fúria". "Nós tocamos no nervo do país. O país estava bravo", declarou.

Ao longo da matéria, a Time também relembra o ataque sofrido por Trump durante a campanha presidencial neste ano, enquanto participava de um comício na Pensilvânia. Na época, ele saiu do evento com o rosto ensanguentado e afirmou ter sido atingido por um tiro que rasgou a parte superior da orelha direita.

O representante da Casa Branca foi escolhido pela primeira vez como "pessoa do ano" em 2016, quando iniciou seu primeiro mandato. À CNN, uma fonte informou que Trump vai celebrar a capa da revista de 2024 tocando o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York.