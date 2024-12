O indiano que se tornou mais jovem campeão de xadrez da história

O indiano Gukesh Dommaraju se tornou o mais jovem campeão mundial de xadrez após derrotar o atual campeão Ding Liren, da China, em uma reviravolta dramática na quinta-feira (12/12).

Dommaraju, de 18 anos, é quatro anos mais novo que o antigo recordista, o grande mestre russo Garry Kasparov, que tinha 22 anos quando ganhou o título em 1985.

O indiano é, há muito tempo, um astro no mundo do xadrez, tendo alcançado o status de grande mestre aos 12 anos.

Mas ele era visto como o "azarão" na rodada final do Campeonato Mundial da Federação Internacional de Xadrez (mais conhecida pela sigla em francês FIDE), realizado em Cingapura este ano.

Jogando com as pretas, Dommaraju venceu a partida depois que Ding, que estava em uma posição vantajosa, cometeu um deslize.

O erro deu a vitória ao jovem de 18 anos, que até agora estava em quinto lugar no mundo e em segundo em seu próprio país.

A competição do Campeonato Mundial de 14 jogos foi observada de perto por fãs de xadrez ao redor do mundo nas últimas duas semanas.

EPA Os dois grandes mestres na quinta-feira, em batalha de quatro horas

A caminho do jogo final, Dommaraju e Ding tiveram oito empates e duas vitórias cada. Os jogadores recebem um ponto por vitória e meio ponto cada por empate.

Dommaraju conquistou o título na quinta-feira com uma pontuação final de 7,5 a 6,5, tornando-se apenas o 18º campeão mundial de xadrez.

O jovem vem de Chennai, cidade conhecida como a capital do xadrez da Índia por ter produzido muitos campeões nacionais.

Mas não havia jogadores de xadrez de elite em sua família — ele estava matriculado em aulas de xadrez depois da escola porque seu pai, um cirurgião, e sua mãe, uma professora de medicina, precisavam de um lugar para deixá-lo.

Seu talento foi descoberto lá por treinadores, que encorajaram a família a investir em seu treinamento. No ensino médio em 2019, ele foi coroado como grande mestre aos 12 anos e sete meses — o terceiro mais jovem da história.

O campeão já falou antes sobre como a ioga e a meditação o ajudam a lidar com as pressões de sua carreira no xadrez.

EPA Gukesh Dommaraju diz que a ioga e a meditação o ajudam a lidar com as pressões de sua carreira no xadrez

Ele se manteve focado na quinta-feira enquanto seu oponente, o atual campeão Ding, parecia ceder à pressão.

Ding enfrentou questionamentos sobre sua forma durante todo o ano desde que ganhou o título em 2023, tornando-se o primeiro campeão mundial de xadrez da China.

Durante a maior parte do ano, ele deu uma pausa no xadrez, tendo falado sobre sua luta contra a depressão e problemas de saúde mental.

Mas uma vitória estilosa na partida de abertura do campeonato no mês passado e outra vitória na rodada 12 indicaram que ele vivia um bom momento.

A partida de quinta-feira teve várias horas de jogo acirrado, com comentaristas afirmando que estava caminhando para um empate.

Mas no 55º lance, Ding cometeu um erro fatal – movendo sua torre para uma posição a ser tomada.

Reconhecendo imediatamente seu erro, ele deitou sobre a mesa.

EPA Ding reage ao seu erro

"Ding parecia ter uma chance sem risco de lutar por uma vitória, mas em vez disso liquidou em um final de jogo de peões", escreveu o portal Chess.com em seu resumo pós-jogo.

"Deveria ter sido empate, mas Ding errou conforme a pressão aumentava."

Ele desistiu três movimentos depois. Dommaraju imediatamente começou a chorar enquanto a sala explodia em aplausos.

"Eu provavelmente fiquei tão emocionado porque eu realmente não esperava ganhar essa posição", disse ele.

Aos 18 anos, ele é apenas o segundo jogador indiano a se tornar campeão mundial de xadrez, depois do pentacampeão mundial de xadrez Viswanathan Anand, que venceu pela última vez em 2012.

"É um momento de orgulho para o xadrez, um momento de orgulho para a Índia... e para mim, um momento muito pessoal de orgulho."

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi esteve entre as primeiras figuras públicas a elogiar o campeão mundial.

"Histórico e exemplar!", ele escreveu no X (antigo Twitter). "Parabéns a Gukesh D por sua notável conquista. Este é o resultado de seu talento inigualável, trabalho duro e determinação inabalável."

O Campeonato Mundial de Xadrez da FIDE tem um fundo de prêmios de US$ 2,5 milhões (R$ 15 milhões).