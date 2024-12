Ator indiano é preso após mulher ser esmagada durante exibição de filme

Allu Arjun, um famoso ator indiano, foi preso nesta sexta-feira (13/12) após uma mulher morrer esmagada durante uma aglomeração de fãs na exibição do filme Pushpa 2: The Rule. Segundo a mídia local, a aglomeração ocorreu em razão da presença do ator no local da estreia.

Além do ator, o proprietário e dois funcionários do teatro onde ocorria a exibição do filme foram presos. As informações são da BBC britânica.

O caso ocorreu em 4 de dezembro. A vítima compareceu à exibição do filme acompanhada do filho, que também ficou gravemente ferido. Ambos receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para um hospital, no entanto a mulher não resistiu. O filho segue internado.

À BBC, a polícia disse que o ator chegou ao teatro pela entrada principal. De acordo com o chefe de polícia de Hyderabad, CV Anand, "não houve nenhuma indicação por parte da gerência do teatro ou da equipe de atores de que eles visitariam o teatro".

O comunicado da polícia ainda diz que a equipe do ator também não tinha uma entrada ou saída separada e nenhuma provisão adicional foi feita para administrar a multidão. "Sua equipe de segurança pessoal começou a empurrar o público, o que agravou ainda mais a situação, pois já havia uma grande aglomeração no teatro", relata a polícia.

Em nota, publicada em 6 de dezembro na rede social X, antigo Twitter, o ator afirmou que estava "de coração partido pelo trágico incidente". Ele também se solidarizou com os familiares da vítima. "Minhas sinceras condolências vão para a família enlutada durante este momento inimaginavelmente difícil. Quero assegurar a eles que não estão sozinhos nesta dor e que conhecerão a família pessoalmente", escreveu Arjun.

Deeply heartbroken by the tragic incident at Sandhya Theatre. My heartfelt condolences go out to the grieving family during this unimaginably difficult time. I want to assure them they are not alone in this pain and will meet the family personally. While respecting their need for… pic.twitter.com/g3CSQftucz — Allu Arjun (@alluarjun) December 6, 2024

De acordo com a BBC, polícia abriu um processo contra o ator, sua equipe de segurança e a administração do teatro, sob a acusação de homicídio culposo. Arjun se manifestou junto ao tribunal no começo desta semana, solicitando a anulação da denúncia, mas o caso ainda não foi analisado.