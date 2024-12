O que se sabe sobre drones misteriosos que sobrevoam Nova Jersey

O mistério continua no ar após quase um mês de avistamentos de drones sobre Nova Jersey, nos Estados Unidos, gerando medo entre moradores e um debate acalorado sobre o que são os objetos voadores – e se são de fato drones.

As autoridades americanas não conseguiram dar respostas definitivas, dizendo apenas que os objetos não são considerados um perigo para o público ou para a segurança nacional.

Na quinta-feira (12/12), o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a repórteres que as imagens disponíveis sugeriam que muitos dos avistamentos de drones relatados eram, na verdade, aeronaves tripuladas.

Mas alguns legisladores criticaram o tratamento dado pelo governo à situação e a falta de informações disponíveis ao público.

Confira o que se sabe até agora sobre o caso.

Onde os drones foram vistos?

Dezenas de avistamentos de drones foram relatados sobre Nova Jersey desde 18 de novembro, de acordo com as autoridades locais.

Os drones foram inicialmente avistados perto do rio Raritan, uma hidrovia que alimenta o reservatório Round Valley – o maior de Nova Jersey, informou a agência de notícias Associated Press.

Os avistamentos logo se espalharam para outras partes do Estado, incluindo a costa de Nova Jersey.

Alguns dos voos foram avistados perto do Picatinny Arsenal – uma instalação de pesquisa militar sensível – bem como perto do campo de golfe do presidente eleito Donald Trump na cidade de Bedminster, Nova Jersey.

Na vizinha cidade de Nova York, vários drones foram relatados voando sobre o Bronx em 12 de dezembro, disse um policial à CBS News, emissora parceira da BBC nos EUA.

Os policiais que responderam ao incidente viram os drones voando, mas eles desapareceram logo depois.

Drones também foram relatados em outras partes do Estado, de acordo com a polícia estadual de Nova York.

A polícia de Connecticut também confirmou que "atividade suspeita de drones" ocorreu em várias partes do Estado. Um sistema de detecção de drones foi implantado nas cidades de Groton e New London.

Em Maryland, o ex-governador republicano Larry Hogan afirmou ter visto o que pareciam ser "dezenas" de drones sobre sua residência em Davidsonville, a cerca de 40 km de Washington DC.

"Como muitos que observaram esses drones, não sei se essa atividade crescente nos nossos céus é uma ameaça à segurança pública ou à segurança nacional", ele escreveu no X (antigo Twitter).

"Mas o público está cada vez mais preocupado e frustrado com a completa falta de transparência e a atitude desdenhosa do governo federal", completou.

No final de novembro, a Força Aérea dos Estados Unidos também confirmou que drones não identificados foram avistados sobre três bases aéreas dos EUA no Reino Unido: RAF Lakenheath e RAF Mildenhall em Suffolk e RAF Feltwell em Norfolk.

Fontes de defesa do Reino Unido disseram à BBC que a suspeita recaiu sobre um "ator estatal" como responsável pelas incursões.

Em outubro, o Wall Street Journal também relatou que drones misteriosos foram vistos por 17 dias perto de instalações militares dos EUA na Virgínia.

O que são esses objetos voadores?

Getty Images O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, sugeriu que muitos dos avistamentos de 'drones' são aeronaves tripuladas

Autoridades federais e estaduais disseram não acreditar que os drones sejam perigosos ou representem uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

Após uma reunião com o Departamento de Segurança Interna em 11 de dezembro, a deputada de Nova Jersey, Dawn Fantasia, disse que os drones parecem evitar a detecção por métodos tradicionais, como helicóptero e rádio.

Fantasia disse que os drones têm até 1,8 metro de diâmetro, viajam com as luzes apagadas e "operam de maneira coordenada".

Seus comentários contrastam fortemente com a Casa Branca, que sugeriu que seriam "aeronaves tripuladas".

O FBI e o Departamento de Segurança Interna também disseram que a maioria dos avistamentos parecem ser voos tripulados legais.

Nenhum foi relatado em espaço aéreo restrito, acrescentou a declaração.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) divulgou uma declaração na sexta-feira dizendo que mais e mais pessoas estão usando drones, o que significa que mais pessoas estão notando-os no céu.

A agência acrescentou que, embora os drones possam voar na maioria dos locais abaixo de 121 metros de altura, eles não podem voar dentro do espaço aéreo controlado ao redor de um aeroporto sem autorização da FAA; sobre instalações designadas e sensíveis à segurança nacional; em certas bases militares, infraestrutura e marcos nacionais; e em espaço aéreo coberto por restrições temporárias de voo.

De onde eles estão vindo?

Se for confirmado que os objetos são drones – o que até o momento não foi confirmado – não está claro quem pode estar operando os equipamentos.

Citando "fontes importantes" anônimas, o representante republicano de Nova Jersey Jeff Van Drew disse que eles estavam vindo de uma "nave-mãe" iraniana no Atlântico.

O Pentágono rapidamente descartou o comentário, dizendo "não há verdade nisso".

"Não há nenhum navio iraniano na costa dos Estados Unidos, e não há nenhuma chamada nave-mãe lançando drones em direção aos Estados Unidos", disse a porta-voz adjunta Sabrina Singh a jornalistas.

Outro legislador, o democrata de Illinois Raja Krishnamoorthi – que está em um comitê do Congresso que analisa o Partido Comunista da China – disse ao canal NewsNation que há uma chance "não trivial" de que a China possa estar envolvida.

"É definitivamente uma possibilidade e a probabilidade de que eles possam acessar os dados coletados por esses drones é muito alta", disse ele.

O Pentágono e a Casa Branca insistiram que não há origem estrangeira para os objetos. Van Drew e outros parlamentares rejeitam essas negações.

"Aqui está a questão: eles não sabem o que é. Eles não sabem do que se trata", disse Van Drew à Fox News. "Eles não têm ideia de onde vêm, mas sabem do que não se trata? Isso é um absurdo."

Em um incidente separado do outro lado do país, um homem do norte da Califórnia foi acusado em 11 de dezembro de pilotar um drone e tirar fotos da Base da Força Espacial de Vandenberg, localizada perto de Santa Barbara.

O incidente teria ocorrido em 30 de novembro, de acordo com promotores.

O homem, o cidadão chinês Yinpiao Zhou, de 39 anos, foi preso pouco antes de embarcar em um voo para a China. Ele compareceu ao tribunal na terça-feira e nenhuma apelação foi aceita.

Não há nenhuma sugestão de que o incidente esteja relacionado à onda de avistamentos de drones relatados na costa leste dos Estados Unidos.

Getty Images Pentágono diz que não há origem estrangeira para os objetos

Os drones podem ser parados?

Vários parlamentares sugeriram que os drones deveriam ser abatidos e analisados para determinar sua origem e intenções.

Entre os defensores dessa reação está o presidente eleito Donald Trump, que usou sua rede social Truth Social para sugerir que os drones não poderiam voar sem o conhecimento do governo.

"Deixe o público saber, e agora", ele escreveu. "Caso contrário, derrube-os".

A Administração Federal de Aviação dos EUA também estabeleceu restrições temporárias de voo proibindo voos de drones sobre Bedminster e Picatinny.

Em uma declaração, a FAA também alertou que os operadores de drones que conduzem operações inseguras ou perigosas podem enfrentar multas de até US$ 75 mil (R$ 453 mil) e ter seus certificados de piloto de drone revogados.

Em uma carta ao presidente dos EUA Joe Biden publicada em 13 de dezembro, o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, pediu às agências federais que "trabalhassem juntas" para resolver o mistério, bem como pressionar o Congresso a estender as capacidades antidrones para a polícia local.

Alguns moradores sugeriram que eles mesmos podem tomar medidas contra os drones – algo que as autoridades alertaram fortemente contra fazer, pois é ilegal.

"Uma boa espingarda resolverá esse problema", comentou um homem em um vídeo de um drone nas redes sociais.