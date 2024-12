Por que tantas pessoas estão morando em hotéis-cápsula na Espanha

"Quando percebi que os preços estavam exorbitantes e as condições de aluguel muito rígidas, decidi me hospedar nestas cápsulas", diz professor Luis Miranda - (crédito: Lucila Runnacles/BBC Brasil)

Um colchão, um travesseiro e menos de três metros quadrados para se movimentar, esse é o espaço e o "conforto" disponível para descansar em uma cápsula. Esse tipo de alojamento que surgiu no Japão há várias décadas agora está virando tendência em algumas cidades espanholas que enfrentam graves problemas de moradia.

"Procurei bastante por um quarto ou um apartamento para alugar em Madri e quando percebi que os preços estavam exorbitantes e as condições de aluguel muito rígidas, decidi me hospedar nestas cápsulas. Aqui pelo menos tenho meu espaço e certa privacidade por um preço mais acessível", explica o espanhol Luis Miranda que é professor e se hospeda em um hostel que fica no sul de Madri.

Ele paga 25 euros (cerca de R$160) por dia para dormir nesse lugar que oferece o sistema de cápsulas: pequenas caixas de plástico individuais ou para duas pessoas, onde o cliente tem wifi, ar-condicionado, tomada, sua própria luz e acesso a áreas compartilhadas como banheiros e cozinha.

O professor é da cidade de Cáceres e trabalha na capital espanhola durante a semana. "Aqui é quase impossível encontrar um aluguel por menos de mil euros (aproximadamente R$ 6,3 mil) por mês, sem falar que alguns donos de imóveis pedem dois ou três meses de fiança e até contrato de trabalho. Como foi inviável alugar outro lugar, essa foi a opção que encontrei para poder trabalhar aqui durante três dias da semana", esclarece.

Atualmente Madri há mais de seis hostels que oferecem alojamento em cápsulas, algo que visivelmente é uma tendência nesse setor, principalmente no centro da cidade.

A poucos quarteirões da praça Tirso de Molina, outro hostel anuncia seu moderno sistema de alojamento. Com uma decoração futurista e luzes coloridas onde cada hóspede pode escolher a cor que preferir. Nesse estabelecimento cada quarto tem de duas a 22 cápsulas e o cliente pode escolher entre as que têm abertura horizontal ou vertical. O espaço de cada uma é de 1,94 m de comprimento x 0,96 cm de largura e uma altura de um metro.

"Neste último ano tivemos um aumento na demanda de profissionais que vêm a trabalho a Madri por alguns dias. Eles nos ligam para fazer a reserva diretamente conosco e alguns pedem sempre a mesma cápsula, como é o caso de uma senhora de 67 anos que se hospeda aqui duas noites por semana", revela Paula Funchal, uma das proprietárias do Art Seven Hostel.

A empresária conta que atualmente eles estão hospedando um rapaz há dois meses mas que ele será o última nessa modalidade. "Temos demanda e pessoas que perguntam o tempo todo se fazemos contratos a longo prazo mas decidimos que não vamos continuar com essa opção porque não podemos fazer contratos de estadia longa já que temos licença só como alojamento turístico".

Lucila Runnacles/BBC Brasil Paula Funchal é uma das proprietárias do Art Seven Hostel

Uma noite nesse hostel custa a partir de 35 euros por noite, mas os valores podem dobrar durante os fins de semana ou em temporada alta. "Como os requisitos para alugar em Madri são cada vez maiores e os preços estão bem elevados, as cápsulas são uma boa opção neste momento. De sexta-feira a domingo estamos sempre cheios", diz Paula.

O fenômeno se repete em outras cidades

O problema com a moradia não é exclusivo só de Madri. Outras cidades turísticas como Barcelona ou Málaga vão pelo mesmo caminho. Com o lema "Chega. Vamos baixar o preços dos aluguéis", há poucas semanas centenas de pessoas protestaram nas ruas da capital catalã exigindo a redução dos aluguéis e o fim da especulação turística nos imóveis de Barcelona.

O panorama nesse quesito, pelo menos na Espanha, não é positivo. De acordo com o Idealista, o maior site de compra e venda de imóveis do país, os aluguéis em Madri subiram cerca de 16% somente no último ano. Segundo o mesmo portal, em Barcelona a média é de 60 pessoas interessadas para cada anúncio publicado. O desequilíbrio entre oferta e demanda é palpável. "Quem é proprietário cada vez menos quer alugar seu imóvel por períodos longos. Não há oferta no mercado e faltam moradias na Espanha, esse é o problema", sintetiza Pedro Martínez, diretor de marketing do Futurotel.

Lucila Runnacles/BBC Brasil Hotéis-cápsula não são fenômeno exclusivo de Madri

Essa rede hoteleira conta com hostels-cápsula em cidades como Málaga, Granada e Sevilha e para o próximo ano planeja abrir cinco estabelecimentos desse tipo em Madri.

"Cerca de 10% dos nossos clientes são de estadia longa e não aumentamos esse número ainda mais porque esse não é o nosso foco. Se a gente quisesse poderíamos lotar o espaço só com pessoas que querem se hospedar por períodos maiores. Demanda para isso existe", explica Pedro.

No hostel de Málaga, cada cubículo conta com uma pequena caixa-forte, uma TV e além disso os hóspedes também podem usar as bicicletas e patinetes do alojamento gratuitamente. Outro diferencial é que ali cada pessoa tem a sua mini geladeira particular.

O preço médio para uma noite em um quarto com 8 a 12 cápsulas, na turística Málaga, é de 55 euros por noite, mas quando o período é mais longo, o mês pode custar a partir de 600 euros.

O diretor de marketing conta que eles já tiveram clientes que chegaram a ficar até cinco meses hospedados ali. "A maioria são profissionais espanhóis que vêm a trabalho e também recebemos muitos estudantes".

O argentino Claudio Fogtman, chegou há poucas semanas para morar e procurar trabalho em Madri. "Minha intenção era alugar um quarto, mas percebi que isso ia ser muito mais difícil do que eu pensava. Acabei me hospedando durante três semanas em um hostel que tinha 36 cápsulas em um único quarto. A experiência foi boa, o único problema é que eu me batia um pouco quando queria me virar no colchão", relembra.

Durante a busca ele chegou a ver vários anúncios, mas disse que mesmo ligando ou escrevendo muitas vezes não recebia sequer uma resposta. "Das poucas vezes que me responderam, um lugar chegou a me pedir 150 euros por noite. Estive em Madri há dois anos e a situação não era essa. Isso mudou radicalmente nos últimos anos. Hoje tentar alugar é uma loucura", desabafa.