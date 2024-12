Cerveja irlandesa mais famosa do mundo é racionada em pubs britânicos

Os famosos pubs britânicos estão racionando a venda da cerveja Guinness, uma famosa cerveja preta irlandesa. Isso porque aumentou o consumo nos Estados Unidos, especialmente na geração Z, após nomes como Kim Kardashian aparecerem apreciando a bebida.

Algumas celebridades, como Niall Horan, Lewis Capaldi e Jason Momoa fizeram parte de campanhas de marketing da Guinness. Enquanto outros famosos, como Olivia Rodrigo e Kim Kardashian, promoveram a bebida com posts nas redes sociais. Assim, a bebida escura e cremosa passou de ser uma tradição entre os homens fãs de rúgbi barbudos de para ser a queridinha de mulheres jovens da geração Z.

Com isso, a Diageo – marca responsável pela Guinness – começou a restringir a quantidade de barris que os pubs britânicos podem comprar devido ao aumento nas vendas na América do Norte. Áreas com grandes populações irlandesas-americanas são onde as vendas mais cresceram, como Nova York, Chicago, Illinois, Filadélfia, Pensilvânia, Boston e Massachusetts.

A Guinness tem um teor alcoólico notavelmente menor em comparação com outras cervejas e a mudança de atitudes em relação à bebida pode fazer com que ela seja a favorita entre os mais jovens. A Guinness Draught e a Guinness Extra Stout têm 4,2% de álcool, enquanto uma cerveja típica nos EUA tem cerca de 5% de álcool.

Além disso, a produção foi "desproporcionalmente afetada" durante a pandemia, o que ainda gera impactos nas produções.

A Guinness é a cerveja importada de crescimento mais rápido nos EUA, com base nas vendas de pubs, restaurantes e cervejarias em 2023. Já no Reino Unido a situação é diferente, e alguns bares chegam a medidas drásticas para racionar o consumo da bebida, como um cartão de racionamento que exige que os clientes comprem mais duas bebidas antes de poderem comprar uma Guinness.