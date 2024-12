Os 5 momentos de maior destaque - ou polêmica - de Vini Jr. na temporada

O rosto de Vini Jr. virou destaque nas manchetes de alguns dos maiores portais de notícia do mundo nesta terça-feira (17/12) após ele ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela Fifa. Com o prêmio, o Brasil volta a ter um representante no topo da lista da entidade máxima do esporte depois de 17 anos.

O último brasileiro a ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo tinha sido Kaká, em 2007.

Vini Jr. é o sexto jogador brasileiro a conquistar o prêmio. Rodri, espanhol que conquistou o troféu Bola de Ouro, ficou em segundo, e Jude Bellingham, inglês, ficou em terceiro.

Mas a trajetória do jogador que começou sua carreira no Flamengo e hoje faz história no espanhol Real Madrid é recheada de polêmicas, casos de racismo e grandes conquistas.

A BBC News Brasil selecionou cinco momentos de destaque da carreira do atleta de 24 anos:

1 - O diamante do Flamengo

Vinícius Júnior começou sua carreira no Flamengo. Já havia uma expectativa da estreia pela estreia dele no time profissional, que ocorreu em 2017. Um ano depois, ele se destacou pelo clube por sua atuação na Copa Libertadores da América e despertou a atenção de clubes europeus.

O time carioca recebeu 45 milhões de euros (cerca de R$ 287 milhões, na cotação atual) pela venda de Vini Jr. ao Real Madrid. Na época, o jogador tinha 17 anos e igualou Rodrigo como o quinto maior valor arrecadado no Brasil com a venda de um jogador de futebol.

2 - Europa e Seleção Brasileira

Getty Images Vini Jr. foi convocado para atuar pela Seleção Brasileira sub-15 aos 13 anos, mas ainda não tem nenhuma conquista pelo time principal

Com 18 anos, Vini Jr. começava sua carreira no Real Madrid e se adaptava ao estilo europeu de futebol, mais rápido, técnico e que exige mais força. O brasileiro se destacou e rapidamente substituiu grandes nomes da história do clube, como Cristiano Ronaldo.

Com apenas 13 anos, Vini Jr. vestiu a camisa amarela da Seleção Brasileira sub-15 de futebol pela primeira vez. Desde então, ele foi promovido para o time principal, atuando na Copa América em 2021 e na Copa do Mundo de 2022.

Ele ainda não venceu nenhum campeonato pela Seleção, mas se destacou como uma das principais revelações da Copa de 2022.

3 - Liga dos Campeões

Getty Images Vini se tornou um herói da torcida do Real Madrid ao marcar o gol da final contra o Liverpool em 2022 da Liga dos Campeões da UEFA

Em 2022, Vini se tornou um herói da torcida do Real Madrid ao marcar o gol da final contra o Liverpool em 2022 da Liga dos Campeões da UEFA, o principal torneio de clubes da Europa.

O gol na final foi decisivo para que ele caísse nas graças da torcida e provasse que ele era a melhor escolha para vestir a camisa 7 do time merengue. Ele se tornou o 11° brasileiro a marcar em finais da Champions League.

Na temporada 2023/ 2024, o jogador brasileiro também foi o destaque do Real Madrid na campanha que consagrou o time como campeão espanhol.

4 - Racismo

Getty Images Vini Jr. foi vítima de ao menos dez casos de racismo em jogos na Europa

Não bastasse o alto nível dos jogadores na Champions League, Vini Jr. ainda precisa manter o controle emocional para enfrentar os diversos casos de racismo contra ele na Europa.

A BBC listou ao menos dez momentos em que o atual melhor jogador do mundo foi alvo de ofensas racistas durante jogos de futebol. A maioria trata-se de xingamentos racistas feitos por torcedores nas arquibancadas.

Alguns deles foram identificados e punidos, principalmente por chamar Vini Jr. de macaco e fazer gestos imitando o animal.

Um dos casos que mais chamaram a atenção foi quando um grupo de torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco vestido com a camiseta do brasileiro, simulando o enforcamento do jogador. O boneco ainda tinha frases de ódio contra o ídolo do time merengue.

5 - Prêmios e reconhecimento

Após se destacar na Europa, Vini Jr. foi escolhido em 2022 o melhor jogador jovem do futebol europeu pela UEFA.

Em 2023, o jogador brasileiro venceu o prêmio Sócrates, que reconhece os profissionais do futebol que fazem as melhores ações sociais fora das quatro linhas.

A partir de então, começaram a surgir os primeiros rumores na imprensa e uma forte campanha nas redes sociais para que ele fosse eleito o melhor do mundo.

A premiação veio nesta terça-feira, no Qatar.

Um mês após ter ficado em segundo lugar no Bola de Ouro — quando o Real Madrid e o próprio Vini Jr. boicotaram a premiação organizada pela revista France Football que deu o troféu de melhor jogador ao espanhol Rodri — o brasileiro realiza um sonho, nas palavras dele.

"Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo (Rio de Janeiro), perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim, estou fazendo por todas as crianças que acham que é impossível chegar até aqui", disse ao receber o troféu nos Emirados Árabes, onde o craque se prepara para disputar o campeonato mundial de clubes.

Vini Jr. se torna o segundo jogador brasileiro mais jovem a conquistar o prêmio, com 24 anos e 5 meses de idade. À frente dele, está apenas o Ronaldo "Fenômeno", que ganhou o troféu aos 20 anos e ainda mantém a marca de ser o mais jovem da história a ser eleito melhor do mundo.

Em terceiro, está Ronaldinho "Gaúcho", que conquistou o título com 24 anos e 9 meses.