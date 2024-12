O filme brasileiro na lista dos 10 melhores do ano do NY Times (e não é 'Ainda Estou Aqui') - (crédito: BBC Geral)

O jornal americano The New York Times publicou recentemente a sua tradicional lista que elege os dez melhores filmes do ano. Trata-se de um ranking, com uma pequena crítica de cada filme eleito.

Em primeiro lugar, segundo o periódico, ficou o longa indiano Tudo que Imaginamos Como Luz ("All We Imagine as Light"), da jovem diretora Payal Kapadia.

O longa foi vencedor Grande Prêmio do Júri 2024 de Cannes, o segundo mais importante do festival.

Já em 5 de janeiro, o filme, uma história "delicada e dolorosamente melancólica sobre empatia", segundo o NY Times, vai disputar o Globo de Ouro nas categorias Melhor Direção e Melhor Filme Estrangeiro.

A disputa do longa indiano será na mesma categoria que o brasileiro Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, que também disputa por Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Presente na lista preliminar de indicados à categoria de filme estrangeiro no Oscar 2025 e aclamado em festivais como o de Veneza, o longa brasileiro, no entanto, não figura na lista do NY Times deste ano.

O ranking avalia os filmes que passaram nos circuitos americanos ao longo do ano corrente, o que não é o caso de Ainda Estou Aqui, cuja estreia nos Estados Unidos só ocorrerá em janeiro.

Ainda assim, o Brasil está representando na lista deste ano com o longa Retratos Fantasmas, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. Embora o filme seja de 2023, ele só chegou aos cinemas americanos neste ano.

Classificado como um "documentário pungente, formalmente animado e intelectualmente estimulante" pelo NY Times, o longa do diretor pernambucano usa seu "próprio apartamento como um ponto de eixo para uma investigação que se irradia em diferentes direções — para seu passado e o de sua mãe, para antigos sets de filmagem e por cinemas abandonados — mas sempre retorna para casa".

O documentário narrado em primeira pessoa mistura história pessoal e a dos cinemas de rua do Recife e representou o Brasil na disputa pelas indicações de melhor filme estrangeiro do Oscar 2024, mas não chegou a concorrer pelo prêmio.

Confira a lista completa do NY Times, na ordem estabelecida pelo jornal:

1. Tudo que Imaginamos Como Luz, de Payal Kapadia (Índia);

2. Ernie Gehr: Mechanical Magic, de Ernie Gehr (EUA);

3. A Verdadeira Dor, de Jesse Eisenberg (EUA);

4. Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo, de Radu Jude (Romênia);

5. Dahomey, de Mati Diop (França);

6. Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)

7. Furiosa: uma Saga Mad Max, de George Miller (EUA);

8. Megalopolis, de Francis Ford Coppola (EUA);

9. Borda Verde (Green border), de Agnieszka Holland (Polônia);

10. Here, de Bas Devos (Bélgica).