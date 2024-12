Gisèle Pelicot: marido que dopou esposa para ser estuprada é condenado

Dominique Pelicot, de 72 anos, foi condenado nesta quinta-feira (19/12) a 20 anos de prisão pela acusação de drogar a ex-mulher, Gisèle Pelicot, e recrutar estranhos para estuprá-la durante anos.

As sentenças dos outros 50 homens acusados de estuprar Gisèle Pelicot por intermédio do marido estão sendo anunciadas nesta quinta-feira (19/12) no tribunal em Avignon, na França.

Gisèle apoiou a cabeça na parede do tribunal enquanto o ex-marido era condenado, ao mesmo tempo em que sua família o observava e sussurrava entre si.

Ela renunciou ao seu direito ao anonimato, dizendo que queria fazer com que a "vergonha trocasse de lado", da vítima para o estuprador.

Este texto está sendo atualizado e será republicado conforme mais informações sobre o julgamento sejam divulgadas.