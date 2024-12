Ao menos 35 crianças mortas e outras seis feridas em debandada na Nigéria

Uma debandada durante uma feira em uma escola na cidade de Ibadan, no sudoeste da Nigéria, deixou um saldo de 35 crianças mortas e seis gravemente feridas, informou a polícia nesta quinta-feira (19).

O incidente ocorreu na quarta-feira na escola islâmica de Basorun, localizada na terceira cidade mais populosa da Nigéria.

"Até o momento, 35 menores foram declarados mortos, enquanto seis estão gravemente feridos e recebem diversos cuidados médicos", informou Adewale Osifeso, porta-voz da polícia do estado de Oyo.

Oito pessoas foram detidas, incluindo o "principal patrocinador" da feira organizada pela fundação Wings e pela emissora de rádio local Agidigbo FM.

Uma investigação foi iniciada na "seção de homicídios do departamento de investigações criminais" do estado de Oyo, de acordo com Osifeso.