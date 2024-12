Atentado em mercado de Natal deixa um morto e 68 feridos

Equipes de resgate carregam uma pessoa ferida deitada em uma maca enquanto a polícia e ambulâncias estão ao lado do mercado de Natal - (crédito: Heiko Rebsch / AFP / Germany OUT)

Um carro atropelou um grupo de pessoas em um mercado natalino localizado em Magdeburg, na Alemanha, nesta sexta-feira (20/12). Uma pessoa morreu e ao menos 68 ficaram feridas. A suspeita é de que a tragédia tenha sido fruto de um atentado.

Entre as vítimas, 15 estão com ferimentos graves, enquanto o restante está com ferimentos de gravidade média ou leve, detalhou a prefeitura da cidade. Segundo informações preliminares, um veículo avançou em alta velocidade contra a multidão que estava no estabelecimento.

Matéria em atualização.