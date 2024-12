O que 'rio fervente' da Amazônia revela sobre aquecimento do planeta

A temperatura do ar perto do rio fervente pode atingir 45 °C - (crédito: Riley Fortier)

Ao chegar ao rio fervente do Peru, depois de quatro horas de uma viagem cheia de solavancos pela floresta, você só consegue observar o rio à sua frente depois de atravessar um ponto elevado no terreno, diz Alyssa Kullberg, pesquisadora em pós-doutorado em ecologia vegetal da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça (EPFL).

Enormes ondas de vapor se elevam de um grupo de árvores na depressão larga em forma de pires, localizada mais abaixo. "Era tão mágico!", exclama Kullberg, ao relembrar a primeira vez em que viu o local com seus próprios olhos.

O rio fervente, também conhecido como Shanay-Timpishka ou La Bomba, faz parte de um afluente do poderoso rio Amazonas, na região centro-leste do Peru.

As companhias de extração de combustíveis fósseis esquadrinharam os morros da região nos anos 1930, em busca de reservas de petróleo. Mas os cientistas ocidentais só agora estão desvendando a fundo os segredos do lendário rio fervente.

Pesquisadores concluíram, por exemplo, que fontes geotérmicas em locais profundos embaixo do solo mantêm o rio quente.

Kullberg visitou este local misterioso pela primeira vez em 2022, com uma equipe dos Estados Unidos e do Peru. Entre os visitantes, estava Riley Fortier, que hoje é candidato a PhD na Universidade de Miami, nos Estados Unidos.

E, enquanto caminhavam através da floresta, os pesquisadores observaram algo incomum sobre a vida vegetal à sua volta.

"Ficou muito evidente para todos nós que havia uma mudança clara e significativa ao longo do rio", conta Fortier. "A floresta parecia ter mais arbustos. Não havia [tantas] árvores grandes e também parecia um pouco mais seco, as folhas no chão estavam mais secas."

Fortier relembra como ficou impressionado com o calor daquele trecho de floresta, mesmo para os padrões da Amazônia.

Ele e outros membros da equipe perceberam que aquele lugar representava um possível cenário das alterações que as mudanças climáticas poderão causar na Amazônia, com temperaturas médias do ar superiores às atuais.

Neste sentido, o rio fervente pode ser considerado uma espécie de experimento natural – uma possível visão do futuro.

Mas estudar o local não seria fácil: "Parecia que estávamos fazendo trabalho de campo em uma sauna", conta Fortier.

Riley Fortier A temperatura do ar perto do rio fervente pode atingir 45 °C

Em um estudo publicado em outubro, Fortier, Kullberg e seus colegas dos Estados Unidos e do Peru descrevem como eles acompanharam um ano de leituras da temperatura do ar perto do rio fervente.

Os pesquisadores utilizaram 13 dispositivos de registro de temperaturas, posicionados ao longo de um trecho de rio que incluía áreas mais frescas, típicas da floresta como um todo.

A temperatura média anual variou de 24 a 25 °C nesses locais mais frios, até 28-29 °C, nas partes mais quentes.

As temperaturas máximas do ar registradas, em alguns dos locais mais quentes ao longo do rio fervente, chegaram perto de 45 °C. E uma análise passada (ainda não publicada por uma revista analisada por pares) do cientista geotérmico Andrés Ruzo concluiu que a temperatura média da água é de 86 °C.

A equipe também enfrentou condições sufocantes para elaborar uma análise detalhada das espécies vegetais presentes. Eles estudaram cuidadosamente a vegetação em uma série de canteiros plantados ao longo do rio e encontraram uma correlação importante.

Nos locais mais quentes do rio, a vida vegetal era menos densa e algumas espécies eram totalmente inexistentes.

"Havia muito menos vegetação no sub-bosque", explica Kullberg. "Mesmo com muito vapor, a vegetação parecia muito mais seca."

Algumas árvores grandes – como a Guarea grandifolia, uma árvore perene que pode crescer até 50 metros de altura – aparentemente têm mais dificuldade perto das partes mais quentes do rio, por exemplo.

De forma geral, o calor parece ter influência negativa sobre a biodiversidade. A enorme quantidade de vapor no ar pode até afastar insetos voadores ou outros animais da região, segundo Fortier, mas o estudo da equipe não estudou especificamente esta questão.

As espécies vegetais conhecidas por tolerarem altas temperaturas eram mais comuns nas áreas mais quentes, conforme esperado. Mas a equipe se surpreendeu ao observar este efeito até mesmo em distâncias muito pequenas. A extensão total da sua área de estudo não ultrapassou cerca de 2 km.

E as partes mais quentes do rio fervente são intermitentes – existem alguns trechos específicos com grande quantidade de vapor, aqui e ali.

Os resultados do estudo indicam que, quando as temperaturas atingem um certo limite, a vida vegetal reage quase instantaneamente.

Getty Images As mudanças climáticas aquecem a bacia amazônica, tornando a floresta mais seca, como acontece ao lado do rio fervente

"Achei incrível", conta Chris Boulton, da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Ele não participou do estudo, mas faz referência à interpretação da equipe sobre o rio fervente como um experimento natural. "É uma decisão inteligente."

Sinal de alerta

O rio fervente é um exemplo das possíveis mudanças da Amazônia no futuro, segundo Diego Oliveira Brandão, membro da Secretaria Técnico-Científica do Painel Científico para a Amazônia.

Brandão destaca sua preocupação com o possível impacto dessas consequências das mudanças climáticas sobre os povos indígenas. "Estas populações dependem dos recursos biológicos", explica ele.

Boulton concorda e relembra que os grupos indígenas da Amazônia já enfrentam ameaças significativas, como cheias e secas, que foram exacerbadas, em alguns casos, pelas mudanças climáticas.

E o aumento das temperaturas na Amazônia poderá ameaçar o próprio funcionamento de muitas plantas na região, segundo Rodolfo Nóbrega, da Universidade de Bristol, no Reino Unido. O rio fervente ilustra perfeitamente esta situação.

"À medida que a temperatura [da região] aumenta, mesmo se houver disponibilidade de água [por perto], a capacidade de fotossíntese das plantas pode diminuir", explica ele. "O que eu acredito que esteja acontecendo é que as plantas estão sofrendo estresse com a temperatura, mesmo com água à sua volta."

Mas ele destaca que os autores do estudo não avaliaram a temperatura, nem a quantidade de água subterrânea disponível.

Kullberg afirma que, embora o rio fervente, de fato, ofereça indicações sobre os efeitos do aumento das temperaturas sobre a biodiversidade e o crescimento vegetal, é importante lembrar que esta parte da Amazônia pode não espelhar exatamente o futuro da floresta de forma mais ampla.

Não se esperaria encontrar muito vapor em outros locais, por exemplo. E os grandes efeitos climáticos, como as mudanças das tempestades ou dos padrões de chuva, também irão influenciar a evolução da floresta como um todo nos próximos anos.

Existe outra razão que pode levar o rio fervente a não representar exatamente as condições da bacia amazônica como um todo, sob a influência das mudanças climáticas.

Nóbrega destaca que a Amazônia é enorme. Ela cobre partes de nove países diferentes: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e as três Guianas. Ao todo, a floresta cobre uma área de mais de 6,7 milhões de quilômetros quadrados.

"Algo que você encontra em uma região pode não ser cientificamente relevante para outra que tem um padrão de chuvas diferente ou outra distribuição vegetal", explica ele.

Riley Fortier Os cientistas acreditam que o rio fervente seja aquecido por fontes geotérmicas abaixo do solo

Anteriormente, Boulton e seus colegas estudaram a possibilidade de que a Amazônia esteja atingindo um "ponto crítico", que faria com que as mudanças climáticas e o desmatamento levassem a floresta a um rápido declínio.

"Você poderá observar a morte súbita de árvores, talvez por cerca de uma década", afirma Boulton. E ele destaca que a Amazônia não está ficando mais quente e seca apenas devido às mudanças climáticas.

Um problema particularmente traiçoeiro é o desmatamento, que pode interromper os rios atmosféricos que fluem no ar acima da floresta. São eles que trazem umidade para a floresta na forma de chuva.

"Se você derrubar as árvores, irá destruir esta conexão – basicamente, você torna a floresta mais seca", explica ele.

Um importante relatório sobre diversos pontos críticos globais – publicado em 2023 por mais de 200 pesquisadores, incluindo Boulton – detalhou o risco de que a floresta amazônica se transforme em breve em um lugar muito mais seco, mais parecido com a savana do que com uma floresta.

Ainda assim, estudando o rio fervente, podemos ter uma ideia de quais espécies têm maior possibilidade de sobreviver nessas novas condições mais difíceis, segundo Fortier.

Ele destaca o exemplo da sumaúma-barriguda gigante (Ceiba lupuna). Esta espécie de árvore pode crescer até 50 metros de altura.

A sumaúma-barriguda parece ser resistente às temperaturas mais altas perto do rio fervente, segundo Kullberg. E uma pesquisa anterior confirma esta observação.

Getty Images Certas árvores, como a enorme sumaúma, são mais resistentes às condições quentes e secas nas proximidades do rio fervente

Kullberg destaca que a sumaúma pode armazenar água no tronco, o que a ajuda a sobreviver à seca.

A confirmação de que plantas específicas podem enfrentar o ambiente extremo do rio fervente poderá ajudar os conservacionistas a decidir quais partes da floresta precisam de mais proteção, segundo Fortier. E Kullberg acrescenta que talvez seja possível manter microclimas mais amenos abaixo da copa de florestas compostas de espécies resistentes.

Boulton ressalta que a proteção da Amazônia é uma forma de proteger a humanidade, muito além da floresta. Afinal, se a floresta realmente atingir um ponto crítico catastrófico, além da qual ela começa a morrer rapidamente, o risco é que todo o mundo sofra as consequências.

"Se a floresta desaparecer, grande parte daquele carbono irá para a atmosfera, afetando o clima", explica ele. "Não é apenas local, é global."

Por isso, o rio fervente não é apenas uma visão do futuro. É um sinal de alerta.

