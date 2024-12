Quem era Luiz Galeazzi, empresário que pilotava avião que caiu em Gramado

O avião de pequeno porte que caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, no domingo (22/12) era pilotado pelo empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos.

Ele era CEO da empresa Galeazzi & Associados, uma consultoria criada em 1988 especializada em melhoria de performance e restruturação operacional e financeira.

Em nota divulgada nas redes sociais, a consultoria confirmou a morte de Galeazzi, da esposa dele, das três filhas e de "alguns outros membros da família" que estavam no avião. Outra vítima foi Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, que era diretor da empresa.

"Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados", diz o texto.

"Neste momento de imensa dor, a Galeazzi & Associados agradece profundamente as manifestações de solidariedade e carinho recebidas de amigos, colegas e da comunidade. Nos solidarizamos também com todos os afetados pelo acidente na região."

"Reafirmamos nosso compromisso em acompanhar as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e informamos que todos os registros e autorizações da aeronave estavam devidamente em ordem", conclui a nota.

O avião partiu da cidade de Canela, que faz divisa com Gramado, e tinha como destino o município de Jundiaí, em São Paulo.

Luiz Galeazzi era formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e fez cursos de mediação de conflitos na Escola de Direito da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

Uma biografia do empresário publicada no site do Instituto Internacional de Insolvência também informa que ele tinha experiência em projetos de liderança, consultoria, melhora de desempenho de negócios, restruturação, gestão de crise e mediação.

O mesmo texto informa que Galeazzi trabalhou em projetos no Brasil e no exterior e, antes de abrir a própria consultoria, atuou em cargos de liderança em empresas do setor agrícola, de tecnologia da informação e de manufatura.

O perfil no Linkedin do empresário detalha que ele atuava como membro de conselhos consultivos de algumas instituições e órgãos, como bancos e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.

Ele também foi um dos fundadores da Turnaround Management Association (TMA), uma associação dedicada às melhores práticas de gestão e recuperação e restruturação de empresas.

A mãe de Luiz Galeazzi, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, foi vítima de um outro acidente aéreo ocorrido em 2010.

Ela fazia uma viagem num bimotor que caiu no município de Iperó, na região de Sorocaba, no interior paulista.

À época, Maria Leonor tinha 69 anos e era a única passageira da aeronave.

O piloto, José Andrei Ferreira dos Santos, de 32 anos, foi a outra vítima desde acidente ocorrido há 14 anos.