O que se sabe sobre desabamento de ponte entre Tocantins e Maranhão

Uma ponte que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) cedeu na tarde de domingo (22/12) e parte da estrutura caiu sobre o rio Tocantins. Ao menos duas pessoas morreram e doze estão desaparecidas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao menos oito veículos caíram no rio: quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas.

Um dos veículos estava carregado com ácido sulfúrico e outro carregava herbicidas. Os municípios emitiram notas pedindo que cidadãos evitem qualquer contato com a água do rio, por risco de contaminação. A Defesa Civil informou que a busca por desaparecidos com mergulhadores só acontecerá depois de uma análise a ser feita na água por equipes técnicas ambientais dos dois Estados.

O governo de Tocantins emitiu alerta à população que vive em torno do rio sobre "alto risco à saúde pública" por cauda da queda dos produtos e orientou que evitem qualquer contato direto com a água, incluindo banhos.

Equipes técnicas dos dois Estados informaram que será feita avaliação da qualidade da água e possíveis impactos ambientais, planejamento e execução de ações para conter a contaminação do rio e operações para a remoção dos veículos submersos.

Ministro cancela viagens para ir ao local

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou, ainda no domingo, a interdição total no local, na BR-226/TO, e disse que equipes iriam apurar as possíveis causas da queda da ponte e tomar as medidas necessárias.

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, afirmou que conversou com o ministro dos transportes, Renan Filho, para que seja decretado estado de emergência e feita a reparação da ponte.

O ministro publicou um vídeo na noite de domingo em que disse que cancelou seus compromissos para ir ao local para "verificar quais as causas, determinar uma apuração profunda do que ocorreu e iniciar as tratativas para reparação da ponte."

'Nossa cidade está em choque'

Um vereador de Aguiarnópolis, Elias Junior (Republicanos), gravava uma denúncia sobre a falta de manutenção da ponte e acabou flagrando o momento em que a estrutura começa a ceder. Ele mostrava rachaduras no chão quando, de repente, aparece um buraco na ponte. No vídeo, é possível ouvir a pessoa que o filmava gritando: "olha, sai daí! Sai de perto, doido, meu deus do céu".

Ele disse à BBC News Brasil que os reparos eram uma reivindicação frequente dos moradores e que, por isso, foi ao local fazer os vídeos. "É uma ponte que tem mais de 60 anos. Já estava gerando grandes preocupações. Nunca imaginaria que eu estaria gravando a situação bem na hora da tragédia", disse. "Descemos aqui com a mão na cabeça, como se estivéssemos dentro de um filme. Nossa cidade está em choque."