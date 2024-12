Os animais que também trocam presentes

As aranhas de teia de berçário presenteiam potenciais parceiras com presa envolta em seda – e elementos químicos que o tornam mais atraentes - (crédito: Getty Images)

Podemos pensar que dar presentes é uma característica puramente humana, mas acontece que muitos outros animais também presenteiam seus companheiros e companheiros.

Se na manhã de Natal, ao abrir seu presente anual e descobrir meias descoladas e sua sensação for de uma decepção esmagadora, você pode pelo menos agradecer por não ser uma mosca-escorpião fêmea.

Se você fosse, então o melhor que você poderia esperar no Natal seria uma bola de cuspe do amor da sua vida.

Porém, longe de ficarem desapontadas, as moscas-escorpião fêmeas apreciam a guloseima saborosa, recompensando seus pretendentes com a oportunidade de acasalar com elas.

A doação de presentes nupciais — quando o macho presenteia a fêmea com um naco nutritivo durante o namoro e o acasalamento — foi observada em espécies tão diversas como caracóis, minhocas e lulas.

Sabe-se que os pássaros também gostam de dar presentes, com grandes picanços cinzentos machos empalando pequenas criaturas em espinhos e galhos para impressionar as parceiras, antes de oferecê-los como presentes durante o namoro.

No entanto, o fenômeno é mais comum entre insetos e aracnídeos.

Mariposas machos burnet de seis pontos, por exemplo, fornecem às parceiras o cianeto por meio do esperma.

As aranhas de teia de berçário, por outro lado, apresentam potenciais parceiros com presas embrulhadas em seda, com adição de produtos químicos para torná-las mais atraentes.

Se a fêmea se recusar, o macho simplesmente adiciona mais embrulho ao presente, antes de oferecê-lo novamente.

Às vezes, os machos tentam enganar as fêmeas embrulhando presas de baixa qualidade ou até mesmo pedaços insignificantes e meio consumidos.

Enquanto a fêmea está ocupada desembrulhando o que ela acha que é um presente atencioso, ele se acasalará com ela e fugirá antes que ela perceba.

Um estudo descobriu que até 70% dos presentes dados por aranhas de teia de berçário machos são falsos.

"Você tem machos tentando trapacear. Eles podem embrulhar uma perna velha e seca de um grilo ou algo assim", diz Darryl Gwynne, ecologista comportamental da Universidade de Toronto, no Canadá.

Sabe-se que outros insetos também tentam economizar nos presentes.

"Na rua da minha casa, na primavera, há uma coisa muito linda em que moscas dançantes machos atravessam o rio e pegam insetos aquáticos", diz Gwynne.

"Eles o trazem de volta e as fêmeas competem pela presa porque não conseguem se alimentar sozinhas e precisam dessa nutrição para produzir seus ovos. Em certa ocasião, vi um macho entrar com uma bola de penugem de salgueiro que sai da semente do salgueiro e tentar apresentá-la."

Embora dar um presente inútil possa beneficiar o macho a curto prazo, assim que a fêmea desembrulhar o presente e perceber que foi enganada, ela o rejeitará.

Isso significa que ele só conseguirá se acasalar com ela por um breve período.

Como as fêmeas geralmente acasalam com vários pretendentes, o esperma do macho desonesto terá menos probabilidade de fertilizar seus óvulos, o que significa que ele perde a longo prazo.

Alguns insetos oferecem o maior presente de abnegação às fêmeas que desejam cortejar.

Durante o acasalamento, o grilo-artemísia macho permite que a fêmea morda suas asas traseiras, até mesmo permitindo que ela chupe sua hemolinfa (o equivalente ao sangue nos insetos).

De acordo com um estudo, uma vez que os machos tenham sofrido essa "mordida de amor", suas chances de encontrar outro parceiro são mínimas, porque eles simplesmente não têm energia para buscar outros encontros românticos.

Enquanto isso, o macho da aranha vermelha cairá literalmente nas mandíbulas da fêmea durante a cópula, permitindo que ela mastigue a ponta do abdômen até que ele seja consumido.

"Em certo sentido, você poderia dizer que ele se deu mal, porque perdeu a vida", diz Wynne.

"Mas, do ponto de vista darwiniano, encontrar qualquer fêmea com quem acasalar é uma ocorrência tão rara e sortuda em aranhas vermelhas que, ao fazer esse salto para trás e distraí-la com uma refeição, prolonga a cópula e permite que ela receba mais espermatozoides. Como consequência, ele quase certamente terá mais filhotes como resultado."

Getty Images Gaios euro-asiáticos têm parceiros para toda a vida, o que torna suas oferendas presentes verdadeiros e não só subornos para acasalar

Em 2022, a entomologista Chufei Tang, da Academia Chinesa de Ciências Agrárias de Jiangsu, e seus colegas descobriram um exemplo de doação de insetos preservado em âmbar de 99 milhões de anos.

Dentro do antigo âmbar, uma mosca macho do gênero Alavesia agarra um balão vazio e espumoso feito de muco entre suas pernas.

Todos esses exemplos são presentes nupciais, dados pelos machos às fêmeas para convencê-las a acasalar.

Na maioria das vezes, esses presentes têm um valor nutricional, então a fêmea também se beneficia.

No entanto, às vezes sabe-se que os animais dão presentes apenas para agradar o destinatário.

Por exemplo, golfinhos foram observados dando comida às pessoas, com ofertas que incluem enguias, atum e polvos.

Também há relatos de corvos dando presentes aos humanos que os ajudaram no passado.

"Recebi presentes de corvos, incluindo nozes, azeitonas, tampas de garrafas de cerveja e rolhas de vinho", diz Nicola Clayton, professora de cognição comparada na Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

"Felizmente, eles não me deram partes de carcaça de animais atropelados que encontram na beira de estradas, pois sou vegetariana. Eu preferiria muito mais uma peça de joalheria."

Os gaios euro-asiáticos, que são membros da família dos corvos, também parecem dar presentes aos seus companheiros simplesmente pela alegria de dar.

Em um experimento de Clayton e sua equipe, os machos observaram suas parceiras comendo mariposas ou vermes.

Quando teve a oportunidade de dar à parceira um pedaço suculento, o macho sempre optou por dar à parceira uma comida diferente.

Em outras palavras, os machos entenderam que as fêmeas preferiam algo novo do que mais do mesmo.

"É como se você saísse para jantar e tivesse acabado de comer um bom espaguete à bolonhesa", diz Clayton.

"Se alguém dissesse: 'Você quer outro? "Você diria: 'Não, obrigado'. Mas você consegue encontrar espaço para uma sobremesa. Os gaios pareciam saber o que suas parceiras queriam e podiam dar o tipo certo de presente, independentemente do que eles mesmos quisessem."

A doação altruísta de presentes também é comum em bonobos, uma espécie de grandes macacos que compartilha quase 99% de seu DNA com humanos.

Um estudo de 2013 descobriu que os bonobos, assim como os humanos, às vezes dão presentes a estranhos em atos de aparente caridade.

No caso dos bonobos, os macacos escolheram compartilhar alimentos, incluindo maçãs e bananas, com outros bonobos que não faziam parte do grupo, até mesmo optando por renunciar à própria comida para poder interagir com o estranho.

Então, tudo isso levanta a questão: por que os animais dão presentes uns aos outros?

Como o comportamento evoluiu várias vezes em diferentes espécies, provavelmente melhora a aptidão reprodutiva de machos e fêmeas.

Isso certamente é verdade no caso de insetos e aracnídeos — exceto quando uma das partes trapaceia.

"Ele está fornecendo a ela uma refeição e ela está fornecendo a ele o acesso ao trato reprodutivo", diz Gwynne.

Getty Images Os bonobos, parentes próximos dos humanos, às vezes dão presentes a bonobos de outros grupos

Mas se isso não parece particularmente romântico, você pode se animar com o fato de que outros animais, como corvos e bonobos, também parecem ter prazer com o simples ato de dar.

"No mundo dos insetos, o macho dá o presente para que ele possa acasalar com a fêmea, mas nos gaios eles se unem para o resto da vida, então não é um suborno, é um presente", diz Clayton.

"Os gaios são animais muito inteligentes e de vida longa e, como você sabe, conseguir um relacionamento é uma coisa, mas mantê-lo por muitos anos é muito mais difícil. Portanto, os presentes são um símbolo de agradecimento."

Portanto, em corvos como o gaio euro-asiático, pelo menos, o impulso básico por trás de dar presentes é provavelmente o mesmo que em humanos — melhorar os laços sociais com as pessoas mais próximas de nós.

Isso não te dá uma sensação calorosa, bem a tempo para o Natal?

