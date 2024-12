Investigação criminal apura queda de avião no Cazaquistão

Autoridades do Cazaquistão e do Azerbaijão abriram investigações para solucionar o acidente da companhia Azerbaijan Airlines, que transportava 67 pessoas — cinco delas, tripulantes. A aeronave — um Embraer 190 fabricado no Brasil — saiu de Baku, capital azeri, com destino à cidade russa de Grósnia, na Chechênia. Por motivos desconhecidos, a aeronave J2-8243 desviou a rota e pousou próximo à cidade cazaquistanesa de Aktau, no Mar Cáspio.

Até o fechamento desta edição, o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão contabilizava 42 mortos e 25 sobreviventes, alguns em estado crítico. Já o Ministério da Saúde apontava 29 vivos. Vídeos publicados em redes sociais mostram o avião fazendo voltas no ar com o trem de pouso aberto, enquanto perde altitude. A aeronave colide com o solo de barriga e, em seguida, vê-se uma explosão. O destino do voo ficava a mais de 400km do local da queda. Alguns sites russos afirmaram que o desvio para Aktau foi causado por uma forte neblina, mas a informação não foi confirmada oficialmente.

"Não podemos divulgar os resultados da investigação no momento", disse um comunicado do gabinete do procurador-geral do Azerbaijão. A nota diz que o órgão "foi designado para iniciar um processo criminal e conduzir uma investigação preliminar", procedimento padrão no país quando duas ou mais pessoas morrem em um acidente aéreo. "Além disso, a Procuradoria-Geral da República do Azerbaijão enviou um pedido de assistência jurídica internacional à Procuradoria-Geral da República do Cazaquistão, a fim de realizar investigações relevantes e outras ações processuais necessárias no caso. Todos os cenários possíveis estão sendo examinados e a perícia necessária está em andamento."

Pássaros

Autoridades no Cazaquistão informaram que uma comissão governamental foi criada para investigar o que aconteceu. Ao longo do dia, agências de notícias levantaram hipóteses, embora nenhuma delas tenha sido confirmada. A Azerbaijan Airlines chegou a informar, em uma postagem, que o desvio de rota teria sido causado pela colisão com pássaros, mas, depois, retirou a publicação. A mídia russa especulou que a aeronave poderia ter sido abatida pelas defesas aéreas do país, que a teriam confundido com um drone ucraniano.

No Telegram, foram postadas fotos em que se viam buracos na fuselagem do avião. O canal Fighterbomber — atribuído ao ex-capitão da Força Aérea Russa e correspondente da guerra com a Ucrânia, Ilya Tomanov — publicou um vídeo no qual são vistos buracos na aeronave. O meio de comunicação destacou que era improvável que os danos fossem provocados por uma colisão com pássaros.

Dados do FlightRadar24, que rastreia voos em tempo real, mostraram que, ao se aproximar do Aeroporto de Aktau, a aeronave subiu e desceu rapidamente, o que poderia sugerir uma perda de controle. O site também cita um suposto bloqueio de GPS, porque o avião parou de enviar informações de posicionamento durante 12 minutos e, depois, mandou dados incorretos. Porém, a interferência no sistema de localização não seria suficiente para causar o acidente. As autoridades do Cazaquistão afirmaram que recuperaram a caixa-preta, o que poderá elucidar o acidente.

Apoio

Em nota, a Embraer lamentou a queda do avião. "Estamos profundamente tristes com a ocorrência envolvendo uma aeronave Embraer 190 hoje (ontem), próximo a Aktau, no Cazaquistão", disse a empresa brasileira, em nota. "Os nossos pensamentos e sinceras condolências vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo ocorrido. Estamos acompanhando de perto a situação e continuamos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes."

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, encurtou uma visita à Rússia, onde deveria participar de uma cúpula informal de líderes da Comunidade dos Estados Independentes, um agrupamento de antigas nações soviéticas. Mais tarde, assinou um decreto declarando 26 de dezembro como um dia de luto no país "É com profunda tristeza que expresso minhas condolências às famílias das vítimas e desejo uma rápida recuperação aos feridos", escreveu nas redes sociais.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com o colega azeri. "Nós nos solidarizamos profundamente com aqueles que perderam seus parentes e amigos neste acidente de avião e desejamos uma rápida recuperação a todos os que conseguiram sobreviver." As nacionalidades a bordo incluíam 37 azeris, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.