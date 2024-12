Manmohan Singh, ex-primeiro-ministro indiano, morre aos 92 anos

O ex-primeiro ministro da Índia Manmohan Singh morreu nesta sexta-feira (26/12), aos 92 anos. Segundo a BBC, ele passou mal em casa e foi levado para um hospital em Nova Delhi, onde faleceu.

A morte de Singh foi anunciada pelo atual primeiro-ministro do país, Narendra Modi, pelo X, antigo Twitter. "A Índia lamenta a perda de um de seus líderes mais ilustres, Dr. Manmohan Singh Ji. Vindo de origens humildes, ele se tornou um economista respeitado", escreveu.

Leia também: Alto dirigente do regime deposto de Assad é preso na Síria

Modi enalteceu a carreira de Singh e o trabalho dele no governo indiano, incluindo o de ministro das Finanças que, segundo ele, deixou "uma forte marca na política econômica ao longo dos anos". "Suas intervenções no Parlamento também foram perspicazes. Como nosso primeiro ministro, ele fez grandes esforços para melhorar a vida das pessoas", diz a publicação.

Singh atuou como primeiro-ministro de 2004 a 2014. No cenário internacional, foi responsável por adotar uma estratégia de aproximação com os Estados Unidos e melhorou o contato com os países parceiros do Brics.

Leia também: Bombardeio de Israel no Iêmen atinge aeroporto onde estava chefe da OMS

O primeiro mandato dele foi marcado pela ascenção econômica, enquanto o segundo foi de escândalos de corrupção. Em 2014, Manmohan decidiu não concorrer novamente.

Lula lamenta a morte do primeiro-ministro

Nas redes sociais, o presidente Lula lamentou a morte do primeiro-ministro indiano. "Meus sentimentos pelo falecimento do meu amigo, o ex-primeiro-ministro da Índia Manmohan Singh. Fomos contemporâneos de governo na primeira década do século XXI e trabalhamos juntos pelo crescimento das relações entre nossos países e para a construção de um mundo mais justo", disse.

Na publicação, Lula citou o trabalho de Manmohan na criação do IBAS, reunindo Brasil, África do Sul e Índia, e da fundação do BRICS. "Em 2012, quando já não era presidente, nos reunimos em Nova Delhi e conversamos muito sobre desenvolvimento, combate à pobreza e à fome e cooperação do Sul Global", completou.