A advertência da Rússia sobre 'hipóteses' para queda de avião no Cazaquistão que matou 38 - (crédito: BBC Geral)

O governo russo alertou contra a divulgação de "hipóteses" sobre a causa do acidente de um avião comercial que matou 38 pessoas no Cazaquistão na quarta-feira (25/12).

Alguns especialistas em aviação sugeriram que o avião da Azerbaijan Airlines foi atingido por sistemas de defesa aérea quando sobrevoava a república russa da Chechênia.

A mídia estatal no Azerbaijão divulgou uma declaração de autoridades que disseram que um míssil russo foi o responsável pelo acidente aéreo.

Antes de cair perto da cidade cazaque de Aktau, o avião foi desviado de seu destino na Chechênia para o oeste do Cazaquistão.

Das 67 pessoas a bordo, 29 sobreviveram.

O Azerbaijão decretou um dia nacional de luto na quinta-feira (26/12) em homenagem às vítimas do acidente.

"Esta é uma grande tragédia que se tornou uma tremenda tristeza para o povo azerbaidjano", disse o presidente do país, Ilham Aliyev.

Em Moscou, o porta-voz do governo russo Dmitry Peskov declarou: "Seria errado apresentar quaisquer hipóteses antes das conclusões da investigação. Nós, é claro, não faremos isso, e ninguém deveria fazer isso. Precisamos esperar até que a investigação seja concluída."

A aeronave Embraer 190 decolou de Baku, a capital do Azerbaijão, na manhã de quarta-feira. Ela tinha como destino a cidade de Grozny, na Chechênia, mas foi desviada por causa da neblina, de acordo com a companhia aérea.

Um passageiro que sobreviveu ao acidente disse à TV russa que acreditava que o piloto havia tentado pousar duas vezes em meio à densa neblina antes de, "na terceira vez, algo explodir e parte da estrutura da aeronave ter estourado".

O avião foi redirecionado para o aeroporto de Aktau, cerca de 450 km a leste. As imagens mostram a aeronave caindo em alta velocidade a 3 km da pista, antes de explodir em chamas ao tocar o chão.

As autoridades cazaques recuperaram a caixa preta do voo — e uma investigação está em andamento.

Logo após o acidente, relatos da TV estatal russa disseram que a causa mais provável do acidente foi um bando de pássaros.

Mas esse tipo de colisão com animais normalmente faz com que o avião plane em direção ao campo de pouso mais próximo, avaliou o analista de aviação Richard Aboulafia à agência de notícias Reuters.

"Você pode até perder o controle do avião, mas não sai totalmente do curso", pontuou ele.

Justin Crump, da empresa de consultoria de risco Sibylline, disse que o padrão de danos observado dentro e fora do avião da Azerbaijan Airlines indicava que a defesa aérea russa em Grozny poderia ter causado o acidente.

"Parece muito com a detonação de um míssil de defesa aérea na parte traseira e à esquerda da aeronave, se você observar o padrão de estilhaços", afirmou ele à Radio 4, da BBC.

Nesta quinta-feira, o canal estatal AnewZ, do Azerbaijão, divulgou que uma investigação preliminar concluiu que o avião foi atingido por estilhaços de um míssil terra-ar do sistema de defesa Pantsir-S, da Rússia.

Quando questionado sobre os relatórios, o gabinete do promotor-chefe do Azerbaijão disse à BBC que todas as possibilidades serão investigadas.

A Chechênia já foi atingida por drones ucranianos neste mês e autoridades na vizinha Inguchétia disseram que a região russa foi alvo de ataques pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia.

Um shopping center também foi atingido por um drone na vizinha Ossétia do Norte. O ataque vitimou uma mulher, segundo relatos.

As pessoas que estavam a bordo do avião que caiu eram em sua maioria cidadãos do Azerbaijão, mas também havia passageiros de Rússia, Cazaquistão e Quirguistão.

Imagens de vídeo mostraram alguns sobreviventes rastejando para fora dos destroços, alguns com ferimentos visíveis.

Os feridos foram levados ao hospital.

Na quinta-feira, a agência de notícias Azertac, do Azerbaijão, disse que sete sobreviventes estavam em condições boas o suficiente para voar de volta a Baku.

A Azerbaijan Airlines divulgou que o avião havia sido totalmente revisado em outubro e não apresentava problemas técnicos.

A empresa brasileira Embraer, que fabricou o avião, tem um forte histórico de segurança.