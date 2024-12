Peru tem ondas de 4 metros de altura e 81 portos fechados por fenômeno climático

Fortes ventos nas costa centro e norte do Peru registra, neste sábado (28/12), ondas de quatro metros de altura e 81 portos fechados. No país andino, há um total de 121 portos. As ondas também atingem enseadas, desembarques costeiros e inundam calçadões e praças.

De acordo com a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Peru, esse fenômeno deve continuar até esta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. O capitão da Marinha peruana Enrique Varea explicou que o fenômeno ocorre “às fortes ondas vindas do hemisfério norte”.

#COENInforma#Piura: autoridades locales evalúan daños y coordinan acciones de respuesta ante #OleajeAnómalo que ocasionó dañós a vivienda, medios de vida y vía pública esta tarde en distrito Colán, provincia Paita. #COENMonitorea pic.twitter.com/qjZR9mE6yH — COEN - INDECI (@COENPeru) December 28, 2024

O Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN) recomendou a suspensão das atividades portuárias e pesqueiras, bem como a segurança dos navios e a retirada de pequenas frotas para o continente.

Fortes ondas também atingem barcos de pesca artesanal e comércios próximos ao mar. Diante das inundações de praças e calçadas na orla, a população que morava beira-mar saiu de suas casas.