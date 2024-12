Putin pede desculpas por acidente de avião sem dizer que a Rússia é culpada

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão pela queda de um avião comercial no espaço aéreo russo, que matou 38 pessoas, mas não disse que a Rússia era a responsável.

Em seus primeiros comentários sobre o acidente do dia de Natal, Putin disse que o "trágico incidente" ocorreu quando os sistemas de defesa aérea russos estavam repelindo ativamente os drones ucranianos.

Foi relatado que o avião ficou sob fogo dos sistemas de defesa aérea russos ao tentar pousar na Chechênia, forçando-o a desviar pelo Mar Cáspio.

O avião caiu no Cazaquistão, matando 38 dos 67 passageiros a bordo.

O Kremlin divulgou uma declaração no sábado informando que Putin havia conversado com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, por telefone.

"O (presidente) Vladimir Putin pediu desculpas pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e mais uma vez expressou suas profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos", disse o comunicado.

Antes do sábado, o Kremlin ainda não havia comentado sobre o acidente. Mas as autoridades russas de aviação disseram que a situação na região estava "muito complicada" devido aos ataques de drones ucranianos na Chechênia.

Especialistas em aviação e outras pessoas no Azerbaijão acreditam que os sistemas de GPS do avião foram afetados por interferência eletrônica e que ele foi danificado por estilhaços de mísseis de defesa aérea russos.

Os sobreviventes já haviam relatado ter ouvido estrondos altos antes da queda do avião, sugerindo que ele havia sido atingido por um alvo.

O Azerbaijão não acusou oficialmente a Rússia nesta semana, mas o ministro dos transportes do país disse que o avião estava sujeito a "interferência externa" e foi danificado por dentro e por fora ao tentar aterrissar.

Esta notícia está sendo atualizada e mais detalhes serão publicados em breve.